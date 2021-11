Ova hrvatska tvrtka traži čak 1000 zaposlenika za iduću godinu

Turistička kompanija Aminess predstavila je svoju novu kampanju za zapošljavanje pod sloganom 'Posao u Aminessu - gdje prijateljstvo čini razliku'.

Aminess je ove godine među prvim hotelijerskim kućama krenuo u pripremu za sljedeću sezonu, a traže ukupno 1.000 zaposlenika za rad na pozicijama kuhara, pomoćnog kuhara, pizza majstora, mesara, konobara, servira-pomoćnog konobara, barmena, recepcionara i sobarica.

Zaposlenicima nude stimulativnu nagradu u iznosu do 5.000 kuna u samoj špici sezone te isplatu božićnica do 3000 kuna i regresa, smještaj u modernom hotelu za zaposlenike, topli obrok te programe edukacije pod vodstvom stručnjaka. U Aminessu ističu da se više od polovine sezonskih zaposlenika vraća raditi u njihove objekte, pri čemu se svake godine materijalni uvjeti rada povećavaju. Uz to, u edukacije svih svojih zaposlenika u 2022. godini planiraju uložiti gotovo milijun kuna.

Kakvi su radni uvjeti u kompaniji uvjerila se osobno i Ella Dvornik, koja je provela dan u ulozi zaposlenice Aminessa.

- Bilo je to jedinstveno iskustvo! Osim što sam imala priliku kuhati s Davidom Skokom, što je bilo baš cool, imala sam priliku upoznati vrijednosti koje njeguju u Aminessu i dojmilo me koliko se zapravo ulaže u građenje dobrih i kvalitetnih odnosa između zaposlenika. U jednom danu sam naučila kuhati nešto novo, upoznala divne ljude i otkrila potpuno novi svijet, gdje sam odmah shvatila da to nije klasično mjesto za rad, nego mjesto na kojem baš želiš biti. Od smještaja u modernom hotelu pa do lokacije, ovdje mi je bilo odlično. Jako mi je drago što mogu na neki način pomoći da Aminess stigne do svojih budućih zaposlenika - rekla je Ella Dvornik.

Dugogodišnji suradnik Aminessa je i chef David Skoko.

- Moja suradnja s Aminessom započela je 2017. godine na projektu 'Aminess Wine & Gourmet Nights' kroz koji smo gostima predstavljali velike mogućnosti lokalnih namirnica kroz vrhunske menije u više sljedova. Na tim gourmet eventima sudjelovali su i neka od najvećih imena regionalne gastronomije, ali i Aminess zaposlenici s kojima surađujem i na edukacijskom projektu 'Aminess Gourmet Lab'. Kroz taj projekt kuhari i konobari Aminessa učili su i kuhali s vrhunskim edukatorima. Prošli smo sva područja od visoke gastronomije do tradicionalne kuhinje, učili o trendovima u gastronomiji i pripremi jednostavnih kreativnih jela od lokalnih namirnica. Sve to u cilju dizanja svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja i dizanja kvalitete usluge u Aminess hotelima i kampovima. Zadovoljstvo mi je raditi s mladim kuharima i kuharicama koje žele učiti i pritom vole uživati u onome što rade - rekao je David Skoko.

Aminess je za svoje zaposlenike pokrenuo i projekt 'Aminess ideja', a riječ je o programu kojim se zaposlenike potiče na davanje prijedloga vezanih uz poboljšanje radnih postupaka te uvođenje novih usluga ili proizvoda, s ciljem pružanja novih doživljaja gostima u svim Aminess objektima. Najbolje ideje potom se nagrađuju novčanom nagradom do 7.000 kuna.

Aminess hoteli i kampovi u portfelju imaju hotele, kampove i vile visoke kategorije u Novigradu u Istri, na Krku, Korčuli i Pelješcu. Smještajne jedinice hotela i kampova mogu ugostiti više od 12.500 gostiju.