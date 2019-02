Opet jeftinije na more, prvi cijene spušta zimmer frei?

Mrtvilo koje je turističku industriju u Njemačkoj posljednjih mjeseci koštalo stotine tisuća neprodanih aranžmana bliži se svome kraju, zanimanje za ljetne odmore u veljači je živnulo, ali minusi nisu nadoknađeni i pitanje je koliko će Nijemaca na kraju izabrati inozemstvo, a koliko sve popularniji odmor u zemlji. Samo u siječnju, inače, u toj je zemlji prodano devet posto manje ljetnih putovanja za odredišta na jugu Europe. Oko te brojke vrte se i minusi za Hrvatsku. Jedino Turska, s neuhvatljivo niskim cijenama, nema problema i planira ambiciozan rekord u 2019. s čak 48 milijuna stranih turista. Glavni suparnik Španjolska suočena je i s dvoznamenkastima minusima, gubi strpljenje i već je produljila razdoblje popusta na ranu kupnju aranžmana sve do kraja ožujka, a u ovoj igri živaca pomalo popuštaju i domaćini u Hrvatskoj.

Problemi za zimmer frei

Za sada nema masovnih ni linearnih sniženja cijena, ali vijesti o prvim popustima kapaju s Jadrana. Najveće hotelske kuće, koje i u ovoj oseki zanimanja za putovanja najlakše pune najbolje hotele, u tišini već pomalo korigiraju cijene za najkritičnija razdoblja i datume.

– Danas postoje alati da se stanje prati i cijene korigiraju svaki dan. Zastoj bukinga prisutan je, recimo, i u Britaniji, a minuse imaju i mnoge mediteranske zemlje. No, rano je za konačne prognoze i katastrofične najave. Nadajmo se da je ipak riječ samo o odgođenom bukingu. No ako se problemi s bukingom nastave, sigurno će biti korekcija cijena u nekim kanalima prodaje. Za sada to nije uzelo maha – kaže Veljko Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge turizma.

Ponajviše bi problema, vjeruje, mogli imati oni koji su posljednjih godina dizali cijene na krilima potražnje umjesto na novoj kvaliteti. Turistički znalci smatraju da bi se među prvima na udaru mogao naći i jeftiniji smještaj, ponajprije zimmer frei.

– Računica je jednostavna. Četveročlana njemačka obitelji 14-dnevno ljetovanje u Turskoj, all inclusive, u hotelu s četiri zvjezdice, s uključenim letom, može dobiti za 2700 eura. Za 14 dana odmora u Dalmaciji, vlastitim automobilom, treba im 3100-3200 eura. Za gorivo, cestarine i tunelarine treba im 500 eura, za apartman im dnevno treba najmanje sto eura, a za hranu i druge dnevne troškove otići će im uz maksimalno racionaliziranje još barem 1200 eura. Znači, najmanje 400 eura više nego da su krenuli u Tursku – računa Selimir Ognjenović, vlasnik ID Riva toursa, i potvrđuje da su sniženja na Jadranu počela.

Novi milijuni za promociju

Ministar turizma Gari Cappelli nije zagovornik “rasprodaje”. Za popustima, kako je nedavno izjavio, ne treba posezati ni pod cijenu da dođe i malo manje gostiju nego lani. No, stvari ne prepušta slučaju pa je jučer Turističko vijeće pod njegovim predsjedanjem budžet za promociju u 16 zemalja povećalo za 10 milijuna kuna. Ministar sa svih tržišta, inače, u 2019. očekuje do tri posto više gostiju nego lani. No nakon tri bajkovite turističke godine čini se da turističkoj djelatnosti ipak slijedi sezona povratka u realnost, a gostima sezona jeftinijeg odmora ako se buking uskoro ne stabilizira.

