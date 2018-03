Kakvo priznanje! Ova hrvatska regija je u top 10 regija budućnosti

Investitori koji su htjeli halu popuniti šivaćim strojevima i zaposliti nekoliko desetaka žena na minimalcu, dobili su odbijenicu od Međimurske županije koja je izabrala novi smjer – želi poduzetnike koji će štititi dostojanstvo čovjeka i radnika.

– Vrijeme je da se svi zajedno borimo za veći prosjek plaća. Negativni kontekst Međimuraca s niskim plaćama mora se mijenjati i mijenja se iz dana u dan, jer to po svojoj radnoj kulturi, vrijednosti, težnji za napretkom i boljitkom zaslužujemo – ističe Matija Posavec, župan Međimurske županije koju je fDi magazin, publikacija Financial Timesa, uvrstio na sedmo mjesto top-10 malih europskih gradova i regija budućnosti.



– Međimurje je prepoznato kao regija s jednom od najboljih strategija za privlačenje stranih ulaganja u Europi, što je priznanje da dobro radimo. U kategoriji u kojoj je nagrađeno Međimurje poseban žiri ocjenjivao je 146 lokacija. Međimurska županija natjecala se u kategoriji malih regija do 1,5 milijuna stanovnika, i našla se u konkurenciji Helsinkija, glavnog grada Finske, koji sam ima 1,5 milijuna stanovnika, od čega samo 116.000 ICT stručnjaka, više nego Međimurje ima stanovnika, ili Eindhovena sa 725.000 stanovnika i deset puta više poduzetnika od nas – kaže Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Međimurske županije koja danas ima indeks razvijenosti 100,5 posto, dvostruko veći izvoz od uvoza, stopu nezaposlenosti od svega 6,8 posto i plaće koje su porasle za desetak posto.

– One su danas oko 4500 kuna i za 17,6 posto su manje od državnog prosjeka. To želimo promijeniti – napominje župan Posavec i najavljuje da će odbijati investitore koji neće zadovoljavati zacrtane kriterije. Od 2013. do danas broj zaposlenih Međimuraca porastao je s 37.932 na 40.481 radnika.

– Priznanje pokazuje da se sustavnim i strateškim pristupom, uz dobru koordinaciju dolazi do rezultata. S proaktivnom promocijom mogućnosti ulaganja krenuli smo još 2006. godine, kad smo sudjelovali u programu certificiranja regija za ulaganja, i već tada bili smo najbolji od svih županija u tome. Marketinšku strategiju za privlačenje stranih ulaganja donijeli smo 2013. i definirali tri primarna sektora, metaloprerađivački, proizvodnju tekstila i obuće te informacijsko-komunikacijske tehnologije – napominje Sandra Polanec Marinović, direktorica Regionalne razvojne agencije REDEA-e.

Ulagačima je na raspolaganju tim od 13 osoba, a indirektno i više. Posebnost je i tzv. post investment care, briga o poduzetnicima nakon ulaganja. – Takve nagrade ne događaju se slučajno, one su rezultat dugogodišnjeg sustavnog rada – zaključuje S. Polanec Marinović.