Infobip dobio veliko priznanje: 'Drago nam je biti na samom vrhu '

Infobip, globalna cloud komunikacijska platforma i vodeća IT kompanija u regiji, ocijenjena je kao najbolji pružatelj usluga u CPaaS (Communications Platform-as-a-Service) segmentu, po istraživanju nezavisne britanske analitičke kuće Juniper Research, priopćeno je u petak.

Juniperov novi alat Competitor Leaderboard donosi vizualni uvid u kompetitivno pozicioniranje vodećih globalnih kompanija unutar specifičnog područja. Poredak je izračunat s obzirom na tržišni udio, inovativnost, kapacitet za daljnji rast te financijsku, operativnu i marketinšku snagu kompanija.

Infobip je proglašen etabliranim liderom u CPaaS prostoru zbog kvalitete i širine vlastite CPaaS platforme, rješenja za nadzor i filtriranje SMS poruka, rješenja za usluge mobilnog identiteta i rješenja za poslovnu komunikaciju preko RCS poruka.

To je ujedno najviša pozicija u izvještaju u usporedbi s ostalim analiziranim tvrtkama, navodi se u priopćenju.

"Drago nam je biti na samom vrhu ovog izvještaja i ono je potvrda odličnih stvari koje smo napravili u zadnjih godinu dana. Želimo zadržati poziciju lidera i pouzdanog CPaaS partnera", izjavio je Silvio Kutić, glavni izvršni direktor i suvlasnik Infobipa.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Photo: Davorin Visnjic/Pixsell

U izvještaju se kao ključni ističu Infobipovi planovi za ulazak u B2D (Business to Developer) tržišni segment, što je potvrđeno i ovogodišnjim preuzimanjem konferencije Shift, budući da su upravo developeri unutar tvrtki ti koji procjenjuju isplativost implementacije novih softverskih rješenja.

Bitnim se ističe i Infobipovo preuzimanje američke tvrtke OpenMarket i sukladno tome jačanje na tržištu Sjeverne Amerike, ujedno ključnom tržištu u segmentu razmjene mobilnih poruka, gdje vodnjanska IT kompanija ima veliki prostor za daljnji rast.

Juniper Research procjenjuje da će ukupna vrijednost tržišta mobilnih poruka u SAD-u do kraja 2025. narasti za 21 posto, odnosno s prošlogodišnjih 52,5 milijardi na 63,7 milijardi američkih dolara.

Prošlog je mjeseca Juniper Research proglasio Infobip i vodećim pružateljem usluga u visoko kompetitivnom prostoru razmjene mobilnih poruka, daleko ispred idućeg na ljestvici. Istraživanje je uzelo u obzir kapacitet razmjene poruka, mogućnosti, financijske rezultate te sofisticiranost rješenja za razmjenu mobilnih poruka dvadeset najistaknutijih pružatelja messaging rješenja.

Infobip je krenuo kao mala startup kompanija iz Vodnjana u Istri. Danas, s 15 godina iskustva u IT industriji, globalno zapošljava više od 3300 ljudi te posluje na šest kontinenata kroz više od 70 ureda. Razlog ovolikom uspjehu su Infobipova komunikacijska platforma i usluge za poslovne subjekte koje mogu doprijeti do gotovo 7 milijardi korisnika i stvari u više od 190 zemalja. Time je omogućena besprijekorna mobilna komunikacija poslovnih subjekata s njihovim krajnjim korisnicima - na svakom kanalu i uređaju, u svakom trenutku i bez obzira na to u kojem se dijelu svijeta nalaze.

Samo u 2018. godini dvije trećine svjetske populacije, odnosno 4,7 milijardi ljudi koristilo je Infobipove servise i usluge.

Kompanija surađuje i u partnerstvu je s vodećim mobilnim operatorima, kompanijama koje razvijaju messaging aplikacije, bankama, e-commerce kompanijama, društvenim mrežama i tehnološkim kompanijama.

Infobip je u svijetu prepoznat kao dobitnik brojnih nagrada za kvalitetu usluga koje provodi pri čemu surađuje s najvećim svjetskim chat aplikacijama poput WhatsAppa, Vibera, Telegrama te s globalno poznatim brendovima kao što su Virgin Megastore, Strava, Uber, Zendesk, Burger King i mnogi drugi.

