Inflacija u siječnju 5,7 posto, najviše od 2008. godine

Siječanj je donio rast cijena na godišnjoj razini od 5,7 posto, što je najviša stopa inflacije još od 2008 godine. U odnosu na prethodni mjesec prosinac, cijene su u prosjeku više za 0,3 posto, a na mjesečnoj razini najveće povećanje dogodilo se u osjetljivom segmentu prehrane i to čak 2,9 posto.

Čak su i u djelatnosti prijevoza cijene rasle sporije – 0,7 posto, kao posljedica konstantnog poskupljenja goriva. Na godišnjoj su razini cijene hrane porasle 9,4 posto, a taj se rast uglavnom dogodio od od sredine prošle godine. Gorivo je u siječnju 2022. bilo za desetinu skuplje nego u siječnju 2021. godine. Troškovi stanovanja viši su 2,7 posto.

Vlada je nedavno donijela opširan paket mjera kako bi usporila rast cijena, a one uključuju već uvedeno zamrzavanje cijene goriva te ograničavanje poskupljenja struje na 9,6 posto a plina na najviše do 20 posto. Uz to, od travnja se spušta i PDV s 13 na 5 posto na nekoliko važnih prehrambenih proizvoda i to za svježe meso i ribu, jaja, voća, povrće, ulja i masti te dječju hranu.

Standard najugroženijih građana pokušat će se zaštititi isplatom jednokratnog energetskog dodatka za umirovljenike s mirovinama nižim od 4000 kuna te 400 kuna vaučera za plaćanje struje i plina svaki mjesec koji će dobiti oko 97 tisuća primatelja socijalne pomoći, nacionalne mirovine i ostalih socijalnih naknada.

