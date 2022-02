Usporedili smo cijene sljemenske žičare s drugima u Europi: Put do vrha turisti će plaćati kao u francuskim Alpama

Koliko god koštala vožnja, neće biti dovoljno da pokrije makar i mali dio operativnih troškova. No, pustiti se u promet mora, rezignirano je jučer rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević kad je najavio da sljemenska žičara nakon godine i dva mjeseca na čekanju danas u podne konačno počinje raditi. A predstavio je i cjenik po kojem će se njome moći voziti.

Prvi mjesec promotivno

Svečano otvorenje je, dakle, danas, a od sutra će se do Sljemena u gondolama moći voziti tko god poželi, i to radnim danom od 9 do 17, a vikendom od 8 do 18 sati. Prvih mjesec dana cijene karata bit će promotivne pa će vožnja za sve odrasle osobe stajati 30 kuna u jednom te 50 kuna u oba smjera. Mladi od 15 do 24 godine te oni stariji od 65 plaćat će 20, odnosno 30 kuna za “peljanje” do vrha Medvednice, a vožnja će biti besplatna za djecu do 15 godina te osobe s invaliditetom koje imaju pravo na besplatan pokaz ZET-a.

– Nakon promotivnog razdoblja, bit će kratak prekid, kada će se obaviti dodatni radovi na smanjenju buke. Obavljat će ih Dopplemeyer – kazao je Tomašević.

Potom na snagu stupaju tri kategorije cijena, a glavni su faktori voze li se žičarom stanovnici Zagreba ili ne te imaju li ZET-ov mjesečni ili godišnji pokaz. U prvu kategoriju spadat će oni koji imaju mjesečni ili godišnji pokaz ZET-a, a oni će plaćati istu cijenu kao u promotivnom razdoblju, s time da će se djeca do 15 godina, neovisno o tome imaju li pokaz, i dalje moći voziti besplatno. U drugu kategoriju spadaju oni koji žive u Zagrebu, ali nemaju pokaz, za koje se cijena vožnje penje na 40, odnosno 70 kuna za odrasle, 25 i 40 kuna za mlade od 15 do 24 godine te starije od 65, a za djecu i osobe s invaliditetom sve ostaje isto. Najskuplje će biti za one koji ne žive u Zagrebu i nemaju ZET-ov pokaz: odrasli će plaćati 75 kuna u jednom, odnosno 125 kuna u oba smjera, mladi i stariji od 65 godina trebat će izdvojiti 50 i 75 kuna, a karta će se morati kupiti i za djecu, i to po 20 kuna za jedan smjer te 30 u oba.

A kako naša metropola po cijenama vožnje za svoje stanovnike stoji kad se usporedi s drugim gradovima u Hrvatskoj i Europi? Jednosmjerna karta za dubrovačku žičaru stoji 90, povratna 170 kuna, a sarajevskom se može “prođirati” za šest konvertibilnih maraka, odnosno 23 kune, ako ste stanovnik toga grada. Turisti povratnu vožnju plaćaju 20 maraka ili 77 kuna. Jedna od najmodernijih i najvećih žičara u svijetu, Vanoise Express, koja povezuje naselja La Plagne i Les Arcs u francuskim Alpama, cjenovno je najbliža zagrebačkoj za turiste. Za vožnju koja traje oko četiri minute izdvojiti treba devet eura u jednom smjeru, a povratna karta stoji 15, što je 68, odnosno 113 kuna. Skyway Monte Bianco spaja pak općinu Courmayeur s Puntom Helbronner na planinskom masivu Mont Blanc, a za tu vožnju treba platiti 55 eura u oba smjera. Cijena povratne vožnje žičarom Vogel u Sloveniji je 26 eura za odrasle te 13 eura za djecu. Vožnja Innsbruck Nordkette žičarom u austrijskom Tirolu košta 42 eura, ali djeca do šest godina mogu se voziti besplatno.

Zagorje: Nas košta 490 kn

Što o cijenama sljemenske žičare misle Zagrepčani? Jedni kažu da su prihvatljive, a drugima je i 30 kuna u jednom smjeru, odnosno 40 ako nemaju pokaz, previše. Po trećima bi vožnja trebala biti besplatna jer je, kažu, riječ o projektu na čiju su realizaciju čekali godinama i nikad neće biti financijski isplativ.

– Žičara je opće dobro za Zagreb, za ljude koji žele malo odmora. Stoga bi bilo dobro da nas obraduju i time da je besplatna – kazao je Dragec Rob. Najviše prigovora imaju stanovnici zagrebačkog prstena koji se na društvenim mrežama žale što će izlet na Sljeme u gondolama morati plaćati praktički dvostruko više od onih koji žive u granicama metropole.

– Ja živim u Zagorju. Dakle, kad ja, supruga, dvoje djece starijih od 15 godina te jedno mlađe dijete odemo na Sljeme, nas bi to trebalo koštati 490 kuna – žali se jedan korisnik Facebooka. •