Hrvatski IT je žilav i rastao je 3,3 posto u 2020.

Domaća IT industrija rasla je u 2020. godini 3,3 posto, a ukupni prihodi bili su 28 milijardi kuna. Izvoz je premašio 9 milijardi kuna i dosegao udio od 6,4 posto u ukupnom izvozu Hrvatske.

U IT je u 5700 tvrtki, zaposleno 35.000 ljudi s prosječnom plaćom od 9000 kuna, što je 60 posto više od prosječne neto plaće u gospodarstvu. Ovo su tek neke brojke, iz posljednje Analize IT industrije koju HGK-a i njezino Udruženje za IT sada već tradicionalno, četvrtu godinu pripremili i predstavili.

Premda je rast IT-ja u kovid godini, na prvu, relativno skroman spram ranijih godina kada je bilježio dvocifreni rast. S obzirom na opće gospodarske pokazatelje Hrvatske koja je u 2020. bilježila padove, domaći IT pokazao je iznimnu žilavost i otpornost, istaknuto je koautor analize Boris Žitnik te dodao kako taj rast dolazi prije svega iz izvoza, dok je domaće tržište uglavnom stagniralo u 2020.

Ono što IT sektor očekuje jest revizija Strategije pametne specijalizacije koja bi u slučaju da IT postavi kao vertikalnu os umnogome joj ojačala status, i dodatni razvoj, naglasili su Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj te Goran Mrvoš, predsjednik Udruženja IT HGK.

Mrvoš je poručio i kako je sada prava prilika da se IT-ju “da novi vjetar u leđa”, posebice u svjetlu Nacionalnog plana oporavka i dobivanja novca iz EU, kojeg također vide kao kapital za razvoj proizvoda i istraživanje i razvoj. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat najavio je da se u 2022., osim revizije Strategije pametne specijalizacije, očekuje i donošenje Nacionalnog plana digitalne transformacije i umjetne inteligencije.

IT je važan dio i Nacionalne strategije razvoja do 2030. Analiza HGK IT prvi je put obradila i startup scenu u Hrvatskoj, i to tvrtke do sedam godina poslovanja, na što se odazvalo njih 73, od kojih se 58 smatra startupovima.

Najviše njih ili 86 posto najveću snagu ima u razvoju softvera, a najveći izazovi su im financije, ekonomsko okruženje i nepredvidivost tržišta.

