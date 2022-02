HGK traži proširenje paketa mjera na velike tvrtke

Hrvatska gospodarska komora (HGK) smatra da se paket vladinih mjera pomoći vrijedan gotovo pet milijardi kuna treba proširiti i mora obuhvatiti i velike tvrtke koje imaju visoki udio u broju zaposlenih, izvozu i prihodima. U suprotnom, tvrde u komori, te tvrtke s industrijskim postrojenjima s velikom potrošnjom energije teško će moći samostalno prebroditi udar poskupljenja koje ih je zahvatilo.

Mjerama je za mikro, male i srednje tvrtke. predviđeno subvencioniranje s po 15 lipa po kWh za one koji imaju potrošnju do 10 GWh, a predviđeno je da za vaučere iz te mjere do kraja ožujka iduće godine bude na raspolaganju 600 milijuna kuna.

Kao primjere kvalitetnih mjera u HGK ističu Belgiju, gdje je uvedena zabrana jednostrane izmjene ugovora kojima bi distributeri i opskrbljivači energije mogu samostalno povećavati cijene u ugovorima s fiksnim cijenama, te Italiju, koja je ukinula naknadu za mrežu u prvom kvartalu 2022., uključujući srednji i visoki napon. Italija je posegnula i za smanjenjem porezne obveze svojim velikim potrošačima u visini 20 posto za energiju kupljenu i potrošenu u prvom tromjesečju.

Na tragu tih mjera i članice HGK predložile su ukidanje ili smanjenje tarifnih stavki tamo gdje je moguće, odnosno da ih se barem zadrži na istoj razini sve dok se tržište ne stabilizira.