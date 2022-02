'Objava crnih lista može spriječiti rast cijena'

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata odgovorio je na tri pitanja oko Vladinog paketa mjera.

1. Hoće li Vladin paket mjera protiv poskupljenja biti dovoljan da građani sad ne spadnu na prosjački štap?

Svi građani ne bi pali na prosjački štap i da paketa nije bilo jer imamo i uski, ali izrazito dobrostojeći sloj građana koje poskupljenja ne pogađaju. No za najveći dio građana taj će paket biti dobar, za neke ne i dovoljan. Vaučeri za najsiromašnije, jednokratne potpore za dio umirovljenika i smanjenje PDV-a sigurno trebaju pomoći da ljude to poskupljenje toliko ne udari. Komplementarno s tim odmah treba krenuti i u nadzor svih onih koji će zadržati onu razliku između dosadašnje stope PDV-a i ove nove snižene, čisto da se vidi koji su to. Potrošačke udruge, sindikati i udruge poslodavaca mogu zajednički krenuti s objavama “crnih lista” koje bi i građani redovito nadopunjavali svojim informacijama pa da se jasno vidi kod koga kupovati, a koga bojkotirati. Bilo bi dobro vidjeti što će učiniti i HNB, vezano uz njegovu zakonsku odgovornost za stabilnost cijena. Nužno je krenuti i s povećanjem svih plaća i mirovina.

2. Strahuje se i od vala poskupljenja pri prelasku na euro jer će neki i to perfidno iskoristiti. Kako tome stati na kraj?

Kada se prelazak na euro događa istodobno s rastom stope inflacije taj strah je opravdan. U normalnim okolnostima, iskustva drugih zemalja govore da zbog samog prelaska na euro rast cijena nije bio visok, samo do 0,3%, no u velikom broju zemalja koristilo se “crnim listama” koje su bile javno dostupne puno prije vremena dvostrukog iskazivanja cijena. Naš je peh da nam se to događa u vremenu rastućih cijena energenata i inflacije pri čemu su mnogi već iskoristili prigodu i povisivali cijene pa bi se moglo dogoditi da u tom zamućenom prostoru uvođenja eura i rasta cijena mnogi to pokušaju iskoristiti za ekstra zaradu.

3. Građanima se govori da se protiv poskupljenja bore tako da sami pronalaze jeftinije proizvode. U koju biste kategoriju svrstali te poruke - u bezobraštinu, vrijeđanje...?

Kada je riječ o poruci guvernera HNB-a, volio bih da je uz to što je rekao da građani sami paze gdje će i kod koga kupovati ponudio i neka druga rješenja iz bankovnih ovlasti, a u prilog stabilnosti cijena. Uz to, ni Vlada nema nekih velikih mehanizama, osim ovih kombiniranih potpora i korekcija na području PDV-a. No povećanim nadzorom, javnom objavom rezultata nadzora i uskratama svojih potpora onima koji neopravdanao dižu cijene moglo bi se utjecati na stabilnost cijena.