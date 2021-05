Gospodin Fin: Doznajte koje su dvije najvažnije odluke kojima utječete na visinu svoje mirovine

Imovina koju građani drže u obveznim mirovinskim fondovima na kraju prošle godine premašila je ukupno 119 milijardi kuna. Ako ste među zaposlenima, honorarcima, slobodnim zanimanjima, obrtnicima ili poljoprivrednicima koji svaki mjesec uplaćuju obvezne mirovinske doprinose u drugi stup, riječ je i o vašoj mirovinskoj štednji. Prema izvješću Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, mirovinski su fondovi 2020. godinu unatoč koronakrizi završili s pozitivnim godišnjim Mirexom za sve tri kategorije fonda. Od početka rada obveznih mirovinskih fondova prosječan prinos u kategoriji A iznosi 6,91 posto, u kategoriji B 5,41 posto, a u kategoriji C 5,13 posto.

Gospodin Fin, prvi virtualni financijski pomoćnik mirovinskih fondova, podsjeća da svi koji uplaćuju obvezni mirovinski doprinos, osim mirovinskog fonda, sami mogu odabrati između A, B i C kategorije fonda.

Fond kategorije A namijenjen je mlađim osiguranicima. Mogu ga odabrati svi kojima je do starosne mirovine ostalo deset ili više godina. Uz najliberalnije ulaganje očekuju se i potencijalno najveći prinosi, dakle zarada za članove. Fond kategorije B mogu odabrati osiguranici kojima je do starosne mirovine ostalo pet ili više godina. Umjerena strategija ulaganja nosi isto takav rizik i potencijale prinose. Fond kategorije C mogu odabrati osiguranici kojima je do starosne mirovine ostalo manje od pet godina. To je fond s najmanjim rizikom i potencijalnim prinosima u godinama pred mirovinu. U trenutku kada je osiguraniku do stjecanja prava na mirovinu ostalo manje od pet godina, automatski se prebacuje u fond kategorije C.

Redovito pratite prinose mirovinskih fondova jer o tome ovise vaša mirovinska štednja i mirovina. Mirovinska društva koja upravljaju imovinom obveznih mirovinskih fondova investitori su na tržištima kapitala. Investiraju u dionice, obveznice i druge vrijednosne papire s ciljem ostvarivanja prinosa, odnosno zarade koju ostvaruju za svoje članove. No, treba znati da prinos može biti pozitivan ili negativan, pri čemu su mirovinski fondovi dugoročni ulagači.

(Izvor: HANFA, siječanj 2021.)

Gospodin Fin: Važno je zapamtiti! 1. Osim obveznog mirovinskog fonda, birate još i A, B ili C kategoriju fonda. 2. Svaka kategorija fonda razlikuje se po investicijskoj strategiji i ograničenjima članstva prema dobi. 3. Kategoriju fonda možete besplatno promijeniti jednom godišnje u mjesecu svojeg rođenja.

Investitori u startup tvrtke Jeste li znali da su obvezni mirovinski fondovi investitori u startup tvrtke mala i srednja poduzeća? U takve kompanije mirovinski fondovi A-kategorije smiju investirati najviše 0,2 posto neto vrijednosti imovine. Kod mirovinskih fondova B-kategorije dozvoljeno je ulaganje do 0,1 posto neto vrijednosti fonda.

