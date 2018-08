Financijski sektor više diskriminira zaposlenice

Financijski sektor nije okrutan samo prema potrošačima, žrtva su mu i vlastiti zaposlenici, točnije – zaposlenice. Globalno izvješće PwC-a pokazalo je kako financijaši zaostaju za ostalim sektorima kad je posrijedi potpora napredovanju žena na više pozicije, što je ustvari deminucija u opisu: utvrđeno je da čak 54 posto žena koje rade u sektoru financijskih usluga smatra da je njihova kategorija “različitosti” prepreka u razvoju karijere, u usporedbi sa 45 posto žena u drugim sektorima. Ta se “različitost” odnosi na – spol. No, još je porazniji podatak da je gotovo polovica žena (43 posto) u financijama doživjela neprikladno izražavanje, uvrede i maltretiranja, u odnosu na prosjek od 34 posto u drugim sektorima koji im također nije na ponos.

Vjeruju u sebe i žele karijeru

Istraživanje pod nazivom “Vidjeti znači vjerovati: uklanjanje prepreka ženskom napredovanju u financijskim uslugama” (Seeing Is Believing: Clearing the barriers to women’s progress in financial services) na globalnoj je razini obuhvatilo 3627 žena u svim sektorima, a uključilo je i intervjue sa 290 žena između 28 i 40 godina koje rade u financijama.

Među njima je posebno osjetljiva kategorija zaposlenih majki: gotovo 60 posto izjasnilo ih se da ih se nitko ne sjeti kad je u pitanju napredovanje u karijeri nakon povratka na radno mjesto nakon porodiljnog dopusta. Više od pola (52 posto) ih ističe da im nisu dostupne pogodnosti poput fleksibilnog radnog vremena, iako formalno postoje na njihovu radnom mjestu. Vjeruju da bi imale negativne posljedice kad bi ih koristile (51 posto). Financijašice su više nego žene u drugim sektorima zabrinute kakav će utjecaj imati djeca na njihovu karijeru: to muči 53 posto zaposlenica u ovoj branši u odnosu na 43 posto žena u svim drugim industrijama. Mahom su posrijedi žene koje su uvjerene u svoje sposobnosti: više od 80 posto ih vjeruje u svoju sposobnost vodstva i ispunjavanja karijernih ciljeva.

Velike razlike u plaćama

– Izvješće naglašava da se sektor financijskih usluga na globalnoj razini suočava s ključnim trenutkom u smislu podrške rodnoj različitosti. Organizacije se suočavaju s generacijskom skupinom koja je najsamopouzdanija i najambicioznija dosad u pogledu svojih sposobnosti rukovođenja – prokomentirao je JonTerry, PwC-ov globalni voditelj usluga savjetovanja za ljudske resurse u sektoru financijskih usluga.

Problem ostaje i jaz u zaradi: relativno je malen do kasnih 20-ih godina, no znatno se povećava do 40-ih godina života. Ne prevladavaju li poslodavci tu nepravdu, sektor bi se u budućnosti mogao suočiti s ozbiljnim izazovima kad je posrijedi privlačenje i zadržavanje kadrova. Primjer je i osiguravateljski i financijski sektor u Velikoj Britaniji gdje se žene koje rade puno radno vrijeme suočavaju s većom razlikom u plaćama u odnosu na muškarce, nego u drugim djelatnostima – oštećeno ih je 31 posto. Situacija se odnedavno ipak popravlja: u posljednje dvije godine 60 posto ih je dobilo promaknuće, u odnosu na polovicu žena iz ostalih industrija.

Također, poslije financijske krize, u bankarstvu i na tržištima kapitala u SAD-u zabilježen je najveći udio žena u upravama – 26 posto, što je još uvijek tek četvrtina menadžmenta u poslovnom svijetu u kojem je dominantno muško vodstvo. PwC-ovi konzultanti poručuju da fokus na pravima i spolnoj jednakosti na radnom mjestu nikad nije bio intenzivniji, a poslodavcima bi studija trebala ukazati na kritične točke sustava na kojima hitno trebaju poraditi.