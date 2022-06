Filipović: Da nije bilo mjera cijene goriva bile bi skoro 2 kune skuplje

Ministar gospodarstva Davor Filipović prokomentirao je danas novi rast cijena goriva. Rekao je kako Vlada čini sve što može.

- Mi se nalazimo trenutno negdje tu u sredini i činimo sve što možemo kako bismo olakšali našim sugrađanima i gospodarstvu i to se već pokazalo u mjerama koje smo poduzimali do sada. Jer da nije bilo mjera, cijena benzina i dizela bi bila skoro 2 kune skuplja nego što je to sada - rekao je Filipović, prenose 24 sata.

Novinari su ga upitali i o visokim trošarinama na goriva. Rekao je kako će Vlada raditi sve što je u moći da pomogne sugrađanima i gospodarstvu.

- Sve opcije su na stolu i učinit ćemo sve da se ovi inflatorni udari ublaže što je više moguće. Ne možemo znati što će biti unaprijed, pratimo situaciju - rekao je.

Dodao je kako prate situaciju te da će reagirati na vrijeme.