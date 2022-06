Europska unija bori se s visokom inflacijom, na pragu i recesija?

Iako su građani Hrvatske pa i EU sve zabrinutiji kako će uz galopirajuću inflaciju namaknuti novac za sve skuplju hranu i energiju, većina europskih gospodarstava zasad ne bilježi dva uzastopna kvartala negativnog rasta što bi značilo ulazak u recesiju. Ipak, svi trenutačni pokazatelji i trendovi upućuju na značajno umanjenje gospodarskih aktivnosti koje stvaraju veliki rizik od recesije od početka iduće godine te daljnji rast cijena hrane - kaže se u najnovijoj analizi konzultantske kuće Smarter, specijalizirane za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Ublažavanje pravila?

Unatoč takvim okolnostima stabilna opskrba hranom, tvrde, u EU još nije ugrožena, ali je rizik da će visoki ulazni troškovi proizvođača dodatno podići cijene hrane, toliko da će ona postati nedostupne najsiromašnijima u EU.

FoodDrinkEurope, udruženje prehrambene industrije, upozorilo je da su zalihe nekih kritičnih sirovina već pri kraju, a cijene naglo rastu. Pozivaju na ublažavanje strogih pravila u označavanju hrane i smanjivanje službenih kontrola diljem EU, kako bi se tvrtkama pomoglo u suočavanju s brzom promjenom dostupnosti sastojaka. Smatraju da europskim tvrtkama za hranu i piće treba staviti na raspolaganje i dovoljno energije po pristupačnim cijenama u slučaju nestašice te promijeniti carinski sustav za neke sirovine kako bi se nadomjestile one koje nedostaju (suncokretovo ulje zamijenilo s palminim, kokosovim...)

- Upotreba alternativnih sirovina znači promjenu popisa sastojaka na pakiranju, no vrijeme čekanja na novi materijal za pakiranje je nekoliko mjeseci. Promjena i testiranje novog recepta obično traje godinu dana, a sada to mora biti učinjeno u vrlo kratkom vremenu, u nekoliko tjedana. Preformulacija proizvoda i prilagodba oznake sastojaka povećat će troškove, koji će se vjerojatno prenijeti na potrošače - ističu iz Smartera. Službenih podataka o proizvodnji, prodaji i narudžbama u sektoru poljoprivrede i hrane u zadnja tri mjeseca još nema dovoljno, pa je za sada teško govoriti o padu narudžbi. Uz redovnu opskrbu stanovništva, treba osigurati hranu i za nekoliko milijuna izbjeglica iz Ukrajine te humanitarnu pomoć koja se šalje u ratom zahvaćena područja.

- Od poljoprivrede i prehrambene industrije se traži da proizvede hrane što je više moguće, kako bi se nadomjestile isporuke iz Ukrajine i Rusije. Pokušava se uključiti što više zemljišta u proizvodnju, zamijeniti usjeve koji su bili namijenjeni ishrani stoke usjevima za ljudsku prehranu, što bi imalo direktan utjecaj na stočarski sektor i industriju mesa. Stalni su pritisci da se provedba dijela zelenih politika, koji se odnose na proizvodnju hrane, odgodi dok traju ove okolnosti - objašnjavaju iz Smartera.

Upitna jesenska sjetva

EK je krajem svibnja usvojila paket potpore od 500 milijuna eura kako bi se europskim poljoprivrednicima omogućilo da nastave s proizvodnjom, unatoč enormnom rastu ulaznih troškova. Povećanje cijena energije, gnojiva, hrane za životinje, ambalaže i plaća radnika utječu na gubitke, velike probleme s likvidnošću i novčanim tokovima te posebno pogađaju mala i srednja poduzeća u poljoprivredi i preradi hrane. Ovaj paket pomoći temelji se na mogućnosti da države članice preusmjere 5% svog proračuna za ruralni razvoj za razdoblje od 2021. do 2022. za izravnu potporu dohotku poljoprivrednika. Odabrani poljoprivrednici (OPG-i, mala i srednja poduzeća) koji su najviše pogođeni krizom mogli bi dobiti 15.000 eura, a poduzeća u preradi hrane do 100.000 eura. Uplate se trebaju izvršiti najkasnije do 15. listopada 2023., a države članice moraju donijeti izmjene i dopune svog Programa ruralnog razvoja.

- Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede od početka COVID-19 krize je odobravalo iz državnog proračuna i sredstava ZPP-a razne pakete pomoći gotovo svim poljoprivrednim sektorima. Sad je u najavi i novi paket pomoći sektoru stočarstva s 80 milijuna kuna. Vjerujemo da će se što prije, sukladno paketu pomoći EK, pripremiti izvanredna potpora za poljoprivrednike i prerađivače koja će se financirati iz Programa ruralnog razvoja. O tome koliko će biti brzi i efikasni ti paketi sada ovisi i jesenska sjetva ozimih kultura, ali i zaustavljanje negativnih trendova u stočarstvu - zaključili su iz Smartera.