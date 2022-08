Svakom odraslom Austrijancu država daje 500, a djeci po 250 eura

Austrijska Vlada je još polovicom lipnja donijela mega Paket mjera pomoći protiv rastuće inflacije i troškova života ukupne vrijednosti od šest milijardi eura. Pet milijardi eura za kućanstva i milijarda eura za gospodarstvo. Kako austrijska Vlada zna da je Austrijancima zbog ogromnih i stalnih poskupljenja potrebna brza pomoć u kratkoročni Paket mjera hitne pomoći upakirala je tzv. klimatski bonus za svakog odrasloj austrijskog građana od 500 eura, a za dijete 250 eura. Isplata je prvotno najavljena za listopad, a upravo mediji izvještavaju da bi navodno mogla uslijediti već u rujnu.

Uz to, posebno financijski ugrožene skupine građana kao nezaposleni, umirovljenici s malom mirovinom i socijalni slučajevi u rujnu će dobiti i jednokratnu novčanu pomoć od 300 eura. Svaka obitelj s djecom, uz redovni dječji doplatak u kolovozu dobiva i dodatnu jednokratnu novčanu pomoć od 180 eura po djetetu, kao potporu pred početak nove školske godine. Povećani obiteljski bonus od 2.000 eura i povećanje dječjeg doplatka na 550 eura bit će isplaćeno još u ovoj godini, a ne sljedeće, kao što je prvotno planirano.

Prema riječima kancelara Karla Nehammera, “ umirovljenicima će temeljem novih mjera biti vraćeno preko 1.000 eura, poreznim obveznicima 500, a obiteljima s djecom do 900 eura po djetetu. Ljudi s niskim primanjima dobit će povrat od 800 eura još ove godine, a ljudima koji ne plaćaju porez direktno se pomaže s iznosom i do 800 eura, pri čemu se računaju i djeca”. Osim toga produžena je sadašnja mjera zabrane iz deložacije stanara iz stana zbog velike inflacije i poskupljenja, jer već svaka deseta austrijska obitelj ima problem s plaćanjem troškova stanovanja.

Nove mjere također predviđaju povećanje iznosa godišnjeg otpisa na poreznim prijavama, a za đake naučnike za razne zanate produžuje se sadašnji “Digitalizacijski ček-Digi ček” o isplati 500 eura tri puta godišnje, i to do 2024. godine. Paket predviđa i hitne mjere pomoći vrijedne milijardu eura i za gospodarstvo. Prije svega za kompenzaciju velikog rasta cijene električne energije, te direktnu pomoć države za poduzeća, velike potrošače električne energije. također se uvodi oslobađanje od poreza za premije zaposlenika do 3.000 eura, kao stimulacije za ulaganja.

Odlučeno je i da se tzv. CO2 porez za zaštitu klime i okoliša ne uvede kao što je planirano u srpnju već u listopadu ove godine.

Komentirajući novi Vladin mega Paket mjera pomoći, potkancelar Werner Kogler je rekao kako će “5 milijardi eura biti potrošeno na kućanstva, milijarda na gospodarstvo, 4 milijarde na valorizaciju odnosno usklađivanje stope inflacije sa socijalnim naknadama, koja počinje od 1. siječnja 2023. godine i oko 17 milijardi za ukidanje hladne progresije”, počev od istog datuma.

Kancelar Nehammer je strukturne reforme, koje počinju 1. siječnja 2023. kao što su ukidanje tzv. hladne progresije i valorizacija raznih socijalnih davanja, prije svega dječjeg doplatka, socijalne pomoći, naknade za njegu bolesnih i nemoćnih itd. nazvao "povijesnim korakom", i novinama austrijske "narodnjačko (ÖVP) - zelene" vlade.

Austrijski mediji pišu o “spasonosnom Vladinom paketu" za budućnost i očuvanje socijalnog mira u zemlji, čiju realizaciju mnogi Austrijanci s obzirom na svakodnevna galopirajuća poskupljenja, posebice energenata svih vrsta, već s nestrpljenjem očekuju.

