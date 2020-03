Adrović: Odgoda rata urednim platišama s ugroženim poslovanjem i dohotkom

Direktor HUB-a Zdenko Adrović kazao je u četvrtak da tvrtke i građani na koje će se primjenjivati odgoda prisilne naplate duga, kao i otplate kredita, moraju ispunjavati dva uvjeta - biti razvrstani u rizičnu skupinu A, što znači da su uredni platiše te da im je poslovanje odnosno dohodak ozbiljno pogođeno epidemijom koronavirusa.

Hrvatska udruga banaka (HUB) izvijestila je danas da banke iduća tri mjeseca neće prisilno naplaćivati dug te će razmatrati i odobravati zahtjeve za odgodom plaćanja kredita za građane i poduzetnike čiji je bonitet ozbiljno narušen uslijed posljedica epidemije koronavirusa.

"U svrhu očuvanja financijske stabilnosti i likvidnosti čimbenika gospodarstva u Republici Hrvatskoj, kreditne institucije će u svojim internim aktima usvojiti odluku prema kojoj neće poduzimati mjere prisilne naplate radi naplate duga svojih dužnika, fizičkih i pravnih osoba, koji u tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/anuiteta svojih kreditnih obveza, pod uvjetom da time kao vjerovnici nisu dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge vjerovnike", kazali su danas iz HUB-a.

Također, poručili su iz HUB-a, kreditne institucije će hitno razmatrati i odobravati zahtjeve klijenata, građana i poduzetnika za odgodom plaćanja na rok od najmanje tri mjeseca, a čiji je bonitet ozbiljno narušen u postojećim okolnostima uslijed gubitka ili smanjenja stalnih izvora prihoda te u korist poduzetnika čiji je prihod bitno umanjen u odnosu na ukupan prihod u prethodnom razdoblju.

Kako je popodne izjavio Adrović, prvotna ideja je bila da se pokuša sa zakonskom uredbom izaći u susret klijentima tako da se načini tromjesečna odgoda plaćanja svih obveza koje će dospijevati u travnju, svibnju i lipnju.

Kaže kako nije bilo vremena da se to napravi, a banke su danas donijele autonomnu odluku o tome da će početi prilagođavati svoje sustave kako bi odgodile primjenu svih ovršnih sredstava za razdoblje od travnja do lipnja.

"Banke u iduća tri mjeseca neće prema klijentima aktivirati odluke koje bi imale pravo aktivirati u skladu s ugovorima koje imaju s klijentima", kaže Adrović.

No ističe da će se mjera primjenjivati na one klijente koji su na dan 31. prosinca prošle godine bili razvrstani u tzv. rizičnu skupinu A.

"To su oni klijenti koji su uredno podmirivali svoje obveze", pojašnjava.

Drugi uvjet da se prema klijentima primjenjuju mjere jest da ta poduzeća imaju ozbiljne poteškoće u poslovanju od posljedica koronavirusa, ili, kod građana, da imaju smanjenje prihode u idućih 90 dana.

"To su dakle dva uvjeta koje klijent mora zadovoljiti da bi mu se u iduća tri mjeseca odgodilo plaćanje obveza", ističe Adrović.

Olakšavanje ugovornih uvjeta, aktivne ovrhe najvjerojatnije staju

Dodaje da će HNB za te klijente relaksirati regulatorne uvjete i to će raditi sve do 31. ožujka iduće godine.

"Time će klijenti kojima će se odgoditi vraćanje obveza ostati i dalje razvrstani u rizičnu skupinu A", dodaje Adrović.

Na pitanje znači li to da se mjere odnose samo na uredne platiše, Adrović je kazao da je prema statistici HNB-a 90 posto hrvatskih klijenata takvo.

"Ideja je bila da se s ovim instant mjerama pomogne najvećem dijelu hrvatskog gospodarstva, ali i onom koji je i najzdraviji dio", rekao je Adrović.

Upitan znači li to da one ovrhe koje su aktivne neće biti suspendirane, Adrović je kazao da "najvjerojatnije do njih neće doći", no kako to treba riješiti drugim zakonom, a ne ovom mjerom, dodajući da se nada da Vlada to već priprema.

Smatra da je to moguće riješiti, da banke imaju želju i volju, no i naglašava da je to u nadležnosti Ministarstva pravosuđa.

HUB također očekuje da Ministarstvo financija u što kraćem roku predloži donošenje odgovarajućeg zakona, koji će u potpunosti regulirati odgode raznih plaćanja za navedenih 90 dana, a na pitanje novinara što znači to "u što kraćem roku", Adrović odgovara da ima dovoljno vremena da se to napravi te da sada više nismo u velikoj strci, s obzirom da oni koji ispunjavaju ova dva uvjeta neće u slijedeće tri mjeseca morati izmirivati svoje obveze.

"U ovom trenutku zakon nije nužan, no trebati će kasnije, ideja je da se olakša provođenje svega jednim zakonom, jer bi se tako praktički jednom odlukom moglo riješiti nekoliko desetaka a možda i stotina tisuća klijenata. Ovako moramo ići od klijenta do klijenta", pojašnjava Adrović.

Novi krediti

Adrović navodi i da će danas najavljenim mjerama, osim odgode vraćanja kredita, kao i njegovog restrukturiranja, biti omogućeno i davanje novih kredita.

"Uvjet je da se novi krediti daju klijentima kojima će biti pogođen kontinuitet poslovanja i kojima će kao posljedica djelovanja koronavirusa biti nepredviđeno povećani troškovi poslovanja", pojašnjava.

Na pitanje novinara o informacijama da neke banke u ovom slijedećem razdoblju prekidaju kreditiranje, kaže da je to stvar i autonomna odluka svake banke.