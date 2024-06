Zdravi trendovi: isprobali smo novu istarsku kobasicu s prirodnim sastojkom koji čuva dugotrajnost

Generalno, suhomesnati proizvodi na glasu su kao 'ne baš pretjerano zdravi', kao delikatesa koju treba konzumirati u manjim količinama. Kako onda reagirati na rečenicu „Dođi probati zdravu kobasicu“? Jedino tako da dođemo i – probamo. Ukazala nam se prilika omastiti brk najnovijom Histrisovom suhomesnatom linijom, iako, valja i to reći, autorica ovih redaka inače nije konzument suhomesnatih proizvoda i prilično je izbirljiva po pitanju hrane. No, radoznalost je bila jača... Histris, nagrađivani proizvođač suhomesnatih proizvoda s autentičnim istarskim karakterom, predstavio je naime liniju svojih kobasica bez nitrita. Novi ‘nitrit free’ asortiman obuhvaća tradicionalnu istarsku kobasicu, kobasicu od boškarina te kobasice s tartufima i s ružmarinom. Osim što nemaju nitrita, nemaju ni glutena, soje, laktoze ni umjetnih bojila. Nastale su od najkvalitetnijeg domaćeg mesa i oplemenjene su prirodnim sastojcima lokalnog podneblja, pojašnjavaju iz Histrisa uz slogan “Zdravija strana guštanja”. Gledamo, obilazimo, no nešto su svijetle te kobasice…

- Nitriti, točnije nitritna sol, ono su što se inače u proizvode stavlja da bi oni dobili intenzivniju boju, ali i postojanost i dugotrajnost. Istarske kobasice su se u prošlosti, a i danas u domaćinstvima, proizvodile bez nitrita. Zato im je boja malo manje crvena – razriješili su iz Histrisa našu nedoumicu oko boje. A dugotrajnost? Koliko traju ove kobasice bez nitrita? „Mi u Histrisu vratili smo se autohtonom načinu proizvodnje. U suhomesnate proizvode stavljamo sol, papar i različite začine, poput lovorova lista i ružmarina, a stavljamo i malvaziju u kojoj se kuhao češnjak.“ Ovo s malvazijom nas je jače zainteresiralo. Čija je? Lokalna, kažu u Histrisu, iz okolnih OPG-ova, dakle iz okolice Svetog Petra u Šumi, malog mjesta u kojem Histris proizvodi. I nije jedini, budući da je taj kraj u centralnoj Istri poznat po kobasicama, a tamo se održava i poznati festival kobasica. Vratimo se mi ipak ovim novim kobasicama bez nitrita, koje opet nekako trebaju sačuvati drugotrajnost.

Foto: Sandra Mikulčić

- Da sačuvamo dugotrajnost stavljamo poseban sastojak koji reagira slično kao nitritna sol. Tu smo inovaciju jako dugo razvijali i u potpunosti je na prirodnoj bazi. Recept, naravno, ne možemo otkriti, ali naše kobasice s tim sastojkom u dobrim uvjetima mogu dugo trajati. Deklarirano je to mjesec dana, ali mogu se koristiti i nakon tog roka, dok god im je u redu miris i okus – kazuju iz Histrisa, koji je ovu novu liniju proizvoda razvijao godinu i pol, a iako su u međuvremenu još neki proizvođači krenuli tim putem, Histris je prvi od većih proizvođača lani na tržište izbacio proizvode bez nitrita. Linija kobasica bez nitrita zasad ima četiri proizvoda, probali smo tri: s tartufima, ružmarinom i od boškarina. Najkompliciranijoj članici kušačkog tima najviše se svidjela kobasica s tartufima, na drugom mjestu joj je ona s ružmarinom, treći je 'boško', koji joj je okusom i mirisom također poželjan, no jače je sušen pa je tvrđi od preostale dvije kobasice bez nitrita. Tartufa, smatra, u kobasici ima taman koliko treba da se osjete, a ne preuzmu glavnu riječ, te je teksturom i tvrdoćom savršeno pogođena. Intenzivan okus i miris ružmarina, pak, također joj se sviđa, kao i ostalim članovima tima.

VEZANI ČLANCI:

- Odlična tekstura, bilo bi mi draže da je jače sušena, ali okus je izvanredan, osjeća se ružmarin – smatra ljubitelj suhomesnatih proizvoda. Njemu je inače favorit kobasica od boškarina – odlične teksture, malo jače sušena, vrhunskog specifičnog okusa, uz dodatak cimeta - iako je zadovoljan sa sve tri zdrave kobasice. I on kaže da ona s tartufima ima tartufa taman koliko treba te da je odlično prošarana bojama. Treći član kušačkog tima, pak, suhomesnate proizvode konzumira povremeno i mišljenja je da bi u kobasici s tartufima trebalo biti još više tartufa, odnosno da bi oni trebali dominirati u ovoj kobasici, općenito i njemu dobrog okusa. Ipak, zbog vrlo intenzivnog mirisa i okusa, ali i prirodne ograničenosti, tartuf se koristi u malim količinama – udio crnog tartufa u istarskoj kobasici s tartufima iznosi tri posto. Ovom se kušaču svidio i 'boško', ali i kobasica od ružmarina, kojoj aromatična mediteranska biljka daje poseban štih.

Kobasica od boškarina (tamnija) ili ona s ružmarinom? Obje su intenzivne, aromatične, svaka na svoj način Foto: Sandra Mikulčić

Opet, još nam je nešto neobično kod tih kobasica. Pa da, miris! Ne osjeti se dim, to nam nedostaje. „U Istri se suhomesnati proizvodi tradicionalno ne dime. Zato ne osjetite dim. Naši se proizvodi tradicionalno suše na buri. Naravno, to u ovakvoj količini proizvodnje nije izvedivo pa buru simuliramo u posebnim komorama“, pojašnjavaju. U Histrisu već rade na tome da i iz ostalih svojih proizvoda izbace nitrite, pa tako i iz novopredstavljene kobasice s orasima. Ovom smo prilikom i nju isprobali. Vizualno, uočavamo razliku, ali ne zbog crvenije boje koju bi joj nitriti trebali dati, već zbog – bijele. "Previše mi je bijeloga", prigovara članica kušačkog tima... Okusom joj je dobra i kobasica s orasima, ali muči ju izgled. Preostali kušači nisu se dali smesti, orah im se svidio. U trenutku kušanja nisu znali da kobasica od oraha nije dio linije bez nitrita, niti su to sami uspjeli zaključiti – s nitritom ili bez njega, okusom i teksturom većini se kobasica s orasima svidjela, orah se u njoj osjeti. Bi li u trgovini kupili koju od ovih kobasica, pitali smo ih na kraju. Tri isprobane zdrave kobasice kupili bi svi, zahtjevnija članica tima ne bi se odlučila jedino za onu s orasima, ali ne zbog okusa, koliko zbog prevladavajućih svijetlih sastojaka. Pakiranje trajne istarske kobasice bez nitrita (200 grama) stoji pet eura, jednako kao i kobasice s ružmarinom. U istoj količini, onoj s tartufima cijena je 6,50 eura, koliko i kobasici od boškarina, autohtonog istarskog goveda. Trajna istarska kobasica s orasima košta šest eura.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.