PICKID pobijedio na Demo Dayu BIRD Incubatora i osvojio 5.000 eura

U utorak navečer u prostoru BIRD Incubatora održan je Demo Day, završni događaj šestomjesečnog Inkubacijskog programa. Sedam timova predstavilo je svoje startup ideje pred žirijem, partnerima, investitorima i publikom, a pobjedu je odnio Pickid – platforma za sigurni prijevoz djece. Osim priznanja, osvojili su i glavnu nagradu u iznosu od 5.000 eura.

„Program je za nas bio put s jasnim rastom – u prvoj fazi smo dobili puno konkretnih smjernica i znanja od mentora, a u drugoj smo ih počeli primjenjivati u praksi,“ rekao je Amer Nakić, suosnivač Pickida. „Najveći pomak dogodio se upravo tada, kada smo uspjeli konkretizirati našu ideju i validirati je na tržištu. Pobjeda za nas znači da idemo u dobrom smjeru. Ovo nije kraj, već početak – dodatna motivacija da nastavimo raditi na onome u što vjerujemo.“

Flyvbird, startup koji koristi umjetnu inteligenciju za optimizaciju regionalnog zračnog prijevoza, osvojio je drugo mjesto i nagradu od 3.000 eura. Treće mjesto i 2.000 eura pripalo je LiveSync MD, alatu koji pomoću AI-a transkribira liječničke razgovore kako bi omogućio veću fokusiranost na pacijenta.

Članovi pobjedničkog tima Pickid – Amer Nakić, Karlo Premužak, Matej Vukić i Lovre Mitrović – preuzeli su nagradu pred publikom od preko 80 uzvanika: mentora, alumnija, partnera, gostiju i članova startup zajednice.

„Najveća vrijednost ovakvih programa je što timovi iz prve ruke doživljavaju kako izgleda razvoj startupa – kroz konkretne radionice i dodatne aktivnosti,“ istaknuo je Sven Harjaček, predsjednik žirija i Business Development Manager BIRD Incubatora. „Pokazujemo im da njihove ideje mogu postati skalabilni proizvodi s globalnim potencijalom.“

U žiriju su bili i: Mihael Minđek (GNK Dinamo Zagreb), Dora Zane (Voilà), Roberto Gobo (Valamar Riviera), Vedran Hrgović (Telemach Hrvatska) i Sven Harjaček (BIRD Incubator).

„Ovakvi programi grade zdrave temelje lokalnog inovacijskog startup ekosustava jer startupovima daju ono najvažnije – znanje, podršku i mentore, ali i priliku da svoje ideje testiraju u stvarnom svijetu,“ rekao je Mihael Minđek, First Team Scout GNK Dinamo Zagreb. „Dinamo se uključio kao partner BIRD Incubatora jer vjerujemo da se prave inovacije rađaju kroz suradnju i konkretne izazove. I u sportu znamo koliko znači imati nekoga tko vjeruje u tebe od samog početka – zato nam je važno biti dio ove zajednice jer zajedno ulažemo u budućnost.“

Osim natjecateljskih timova, na pozornici su se predstavila i dva alumni startupa – Ultrax AI i TensorPix.

Večer je završila dodjelom nagrada i neformalnim druženjem uz hranu, piće i networking. Time je simbolično zatvoren Inkubacijski program BIRD Incubatora, koji startupima nudi mentorstvo, edukaciju i podršku u razvoju od ideje do komercijalnog proizvoda.

Inkubacijski program BIRD Incubatora provodi se jednom godišnje, traje šest mjeseci – od listopada do travnja – i namijenjen je tehnološkim startupima u ranoj fazi razvoja. Nakon toga, u svibnju kreće program Predinkubacije, namijenjen timovima s poslovnim idejama. Program traje sedam tjedana, a prijave za novu generaciju su otvorene.