Trumpova glasnogovornica postala hit u Kini, svi se šale na račun njene haljine

Neočekivani modni odabir Karoline Leavitt, glasnogovornice američkog predsjednika Donalda Trumpa, zapalio je društvene mreže i prerastao u međunarodni incident. Crvena haljina s crnim detaljima, koju je Leavitt nosila tijekom brifinga za novinare, postala je predmetom žestoke rasprave nakon što su kineski dužnosnici i korisnici interneta ustvrdili da je proizvedena upravo u Kini, zemlji s kojom SAD vodi intenzivan trgovinski rat.

Kontroverza je započela kada je Zhang Zhisheng, kineski generalni konzul u Denpasaru u Indoneziji, na platformi X (bivši Twitter) podijelio fotografiju Karoline Leavitt u spornoj haljini. Uz fotografiju, objavio je i snimke zaslona s kineske društvene mreže Weibo, gdje su korisnici, navodno zaposlenici tekstilne tvornice u mjestu Mabu, tvrdili da prepoznaju čipku na haljini kao proizvod iz njihove tvornice.

Accusing China is business.

Buying China is life.

The beautiful lace on the dress was recognized by an employee of a Chinese company as its product. pic.twitter.com/SfPyM4M02Z