Zbog ove su greške mnogi u suzama odlazili od frizera, oni upozoravaju: 'Ljudi imaju krivu sliku'

Neke frizure na društvenim mrežama eksplodiraju preko noći i jednako brzo nestanu, no Butterfly Cut očito nije jedna od njih. Slojevito šišanje koje je prije nekoliko godina osvojilo TikTok i Instagram i tijekom 2026. ostaje među najtraženijim trendovima, a za njegovu popularnost zaslužne su i slavne osobe poput Sabrine Carpenter. Ipak, upravo fotografije slavnih osoba i influencera često stvaraju pogrešnu predodžbu o tome što se zapravo dobiva kada se u salonu zatraži Butterfly Cut, piše Fenix.

Riječ nije o jednoj frizuri koja će na svakoj osobi izgledati jednako. Osnova su slojevi, kraći oko lica i postupno dulji prema ostatku kose, a kojima se pokušavaju postići volumen, pokret i karakterističan lepršav izgled. Upravo slojevi koji uokviruju lice stvaraju efekt po kojem je frizura i dobila ime. No fotografija koju donesete frizeru i rezultat koji ćete dobiti ne ovise samo o škarama. Gustoća kose, njezina prirodna tekstura, duljina, oblik lica i način na koji je svakodnevno oblikujete mogu potpuno promijeniti konačan izgled.

Tu nastaje i najveći izvor razočaranja. Voluminozna kosa koju vidimo na crvenom tepihu ili društvenim mrežama najčešće nije rezultat samo dobro izvedenog šišanja. Iza nje mogu stajati profesionalno feniranje, velika okrugla četka, uvijači, proizvodi za volumen i znatno više vremena nego što ga većina ljudi ima prije odlaska na posao.

Butterfly Cut posebno dobro dolazi do izražaja kada se slojevi oblikuju tako da se odmiču od lica i dobiju volumen. Teen Vogue, primjerice, upravo za takav završetak preporučuje oblikovanje okruglom četkom i učvršćivanje volumena. Zbog toga kosa nakon običnog pranja i sušenja na zraku neće nužno izgledati kao fotografija koja vas je potaknula da zakažete termin. Dobar frizer zato neće svakome napraviti identične slojeve. Kod guste kose cilj može biti uklanjanje težine i stvaranje pokreta, dok kod tanke kose treba biti oprezniji kako previše slojeva ne bi dodatno smanjilo dojam punoće. Kovrčava i valovita kosa također zahtijevaju drukčiji pristup, iako se Butterfly Cut danas sve češće prilagođava upravo takvim teksturama.

Prije šišanja zato je korisnije objasniti što želite postići nego frizeru samo izgovoriti naziv trenda. Želite li više volumena na tjemenu, kraće pramenove uz lice, zadržati što više duljine ili vam je najvažnije da kosu možete jednostavno održavati bez svakodnevnog feniranja? Odgovori na ta pitanja frizeru će reći mnogo više. Inspiracijske fotografije pritom su korisne, ali najbolje ih je promatrati kao polazište, a ne obećanje identičnog rezultata. Upravo prilagodljivost vjerojatno objašnjava zašto se Butterfly Cut zadržao toliko dugo. Omogućuje promjenu izgleda bez drastičnog skraćivanja kose, a količina i položaj slojeva mogu se prilagoditi različitim duljinama i teksturama.