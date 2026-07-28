Jeste li primijetili da ljudi ovo sve češće rade na pješačkom prijelazu? 'Samo mi je tužno'

Vozeći se kroz zagrebačku Trešnjevku, jedan korisnik Reddita doživio je iskustvo koje ga je potaknulo da podijeli svoje zapažanje s ostatkom zajednice. U objavi pod naslovom "Došli smo do razine gdje se pješaci zahvaljuju kada im se stane na zebri", opisao je kako su mu u tri navrata pješaci osjetili potrebu zahvaliti "kao da sam ih prenio preko vode, a ne pustio kada imaju prednost". Njegov zaključak - ljudi su se očito navikli da je vozačima normalno ubrzati kada vide osobu na zebri. Objava je brzo privukla desetke komentara i pokrenula živu raspravu.

Mnogi korisnici su stali u obranu zahvaljivanja, tvrdeći da je to jednostavna kurtoazna gesta. "Nismo došli do te razine, nego se sjećam još iz djetinjstva da su se drugi klinci zahvaljivali na pješačkom", napisao je jedan komentator, dodajući da je to navika koja se prenosi generacijama. Drugi su povukli paralelu sa zahvaljivanjem konobaru koji donese kavu - iako je to njegov posao, gesta je znak pristojnosti. "Mahanje nije zahvala za uslugu, nego priznanje da je s druge strane vjetrobrana čovjek, a ne stroj koji izvršava zakon", slikovito je objasnio jedan korisnik.

S druge strane, mnogi su se složili s autorom objave, ističući da pretjerana zahvalnost pješaka proizlazi iz straha i loših iskustava. "Često idem na posao pješke, hrpa debila ne staje ni na crveno na semaforu, a kamoli ako nema semafora", podijelio je svoje iskustvo jedan komentator. Njegove riječi potvrdili su i drugi, opisujući situacije u kojima vozači ne samo da ne staju, već namjerno ubrzavaju ili prolaze između pješaka na zebri. "Samo mi je tužno", zaključio je jedan od njih.

Da problem nije samo anegdotske prirode, potvrđuju i nedavni podaci. Istraživanje provedeno u sklopu akcije "Dan ljubaznosti u prometu" krajem svibnja 2026. pokazalo je poraznu statistiku - samo 62 posto zagrebačkih vozača staje pješacima na zebri. Na nekim lokacijama, poput križanja Palmotićeve i Šenoine, taj postotak pada na manje od 30 posto. Ova statistika dolazi u kontekstu pojačanih policijskih akcija poput "Zaštite pješaka", provedene u Zagrebu svega nekoliko dana prije Reddit objave, te niza prometnih nesreća u kojima su tijekom proljeća i ljeta stradali pješaci.

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*uz korištenje AI-ja