Zatražila povrat novca od Temua i nije ni sanjala ovakav odgovor: 'Stigla mi je poruka...'

Online platforma Temu i dalje ne gubi svoju popularnost u Hrvatskoj. Često nam je baš ona odabir da pronađemo neke artikle po pristupačnijim cijenama. Javila nam se čitateljica koja je imala ugodno iskustvo s Temuom. Naime, naručeni proizvod baš joj se nije svidio, i iako nije nikada pokušala zatražiti povrat novca jer joj artikl nije odgovarao, ovaj put je kliknula na račun, zatražila i ugodno se iznenadila.

"Stigla mi je plastična kopča umjesto metalne, a koštalo je 6,7 eura. Nije baš bilo ni jeftino. Uslikala sam, otišla na account, ispunila zahtjev za taj proizvod. Traži te da napišeš zašto vraćaš i priložiš barem jednu fotografiju. Sve sam to napravila i stigla mi je poruka da mi nude povrat novca na račun uz napomenu da nema potrebe da im šaljem proizvod natrag. Ja sam potvrdila i sutradan mi je sjeo povrat novca", ispričala je čitateljica za Večernji list.

I nije to jedino što Temu nudi. Daju i 5 eura na račun ako proizvod ne stigne do dogovorenog datuma. "Proizvod nije stigao na vrijeme i odmah su mi dali 5 eura bez obzira na to što je dostava došla drugi dan", kazala nam je druga čitateljica.

Europa želi stati na kraj štetnoj praksi

Podsjetimo, kako je Večernji list već pisao, prošle je godine u Europsku uniju ušlo 4,6 milijarde paketa, u kojima vrijednost kupljene robe nije prelazila 150 eura, što znači da 12 milijuna takvih pošiljki ulazi svaki dan. To je dvostruko više nego 2023. i trostruko više nego 2022., a za velik dio te robe utvrđeno je da ne zadovoljava europske propise. Problem je u tome što carinske službe često nemaju kapaciteta kontrolirati tako velik broj takvih pošiljki, a kineske platforme poput Temua brzo šire svoj poslovni model i vabe sve više europskih potrošača da kupuju kod njih. Poslovni model štetan je za okoliš jer se šalje puno više paketa i pošiljki nego što bi bio slučaj da je online trgovac prisutan u Europi s velikim skladištima i logistikom koja teži okrupnjivanju, a ne usitnjavanju pošiljki. A Temu i slična platforma Shein imaju interes slati toliko puno paketa za svaku pojedinačnu narudžbu jer time prolaze ispod radara trenutačnih europskih carinskih propisa, koji robu ispod vrijednosti od 150 eura ne carine, pa stoga i ne kontroliraju kao što bi se kontrolirala roba koja se carini na ulasku u EU.

U usvojenoj “komunikaciji”, svojevrsnom akcijskom planu o tome što učiniti kako bi se spriječila štetna praksa, Europska komisija, među ostalim, poziva države članice i Europski parlament da što brže usvoji predloženu zakonsku reformu po kojoj će i roba čija vrijednost ne prelazi 150 eura biti uredno carinjena i bolje kontrolirana pri uvozu u EU. To znači da paketi s Temua s narudžbom ispod 150 eura više ne bi bili oslobođeni carine.

Povrh toga, predlaže se i da se uvede posebna naknada za dodatni posao koji carinici imaju s tako velikim brojem paketa. Što znači da bi i hrvatski potrošači, koji danas, primjerice, s Temua naručuju nešto što im se čini da ima izuzetno povoljnu cijenu i lako stiže na njihovu adresu preko pola svijeta, ubuduće morali plaćati i carinu na uvoz tog proizvoda i posebnu naknadu za povećani rad carinskih službi koje kontroliraju uvoz tog proizvoda.

