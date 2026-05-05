Trgovci otkrili što ih najviše smeta kod neradnih nedjelja: 'Nije onako kako se čini jer i dalje radimo'

Iako je zakon o neradnim nedjeljama na snazi već neko vrijeme, čini se da se strasti oko njega ne smiruju. U jednoj popularnoj objavi na hrvatskom Redditu, korisnik je pitao trgovce jesu li zaista zadovoljni novim pravilima, izrazivši sumnju da se temeljni problemi poput neadekvatnog plaćanja i izrabljivanja nisu riješili. Lavina komentara koja je uslijedila pokazala je da jednostavno rješenje ne postoji i da su iskustva radnika dijametralno suprotna.

Mnogi korisnici su se složili s autorovom pretpostavkom, a jedan od najpopularnijih komentara zakon je nazvao "najglupljom stvari ikad". "Ne kužim koja je poanta tih 16 radnih nedjelja, samo se napravi gužva u onima koje tada rade. Pametnije bi bilo radnicima povećati satnicu nedjeljom", stoji u komentaru koji je prikupio gotovo stotinu odobravanja. Mnogi su se pitali zašto su samo trgovci "posebni", dok liječnici, policajci, konobari i radnici u drugim djelatnostima i dalje moraju raditi.

Više komentatora ocijenilo je zakon kao "jeftini populizam", ističući da pravi problem nikada nije bio rad nedjeljom, već nepoštivanje zakona od strane poslodavaca. "Nije problem raditi tim danima da su oni plaćeni kako spada, ali nisu", podijelio je svoje iskustvo bivši radnik, dodavši kako prijave inspekcijama nisu urodile plodom. Drugi su dodali kako poslodavci sada radnike jednostavno premještaju u trgovine koje rade, a neki tvrde i da se nedjeljom sada obavljaju inventure i drugi poslovi "iza zatvorenih vrata".

Iznenađujuće velik broj trgovaca izjavio je da im neradna nedjelja uopće ne odgovara. "Ja sam obožavala raditi nedjeljama. Bila je veća satnica, a mužu i meni svejedno jer je i on u ugostiteljstvu", napisala je jedna korisnica i pokrenula raspravu. Drugi su se nadovezali kako im je draže raditi vikendom za veću plaću, a slobodan dan iskoristiti preko tjedna za obavljanje obaveza u bankama ili institucijama.

S druge strane, za mnoge radnike, posebice one s djecom, neradna nedjelja postala je neprocjenjiva. "Da mi plate 1000% više, ne bih je željela raditi. Napokon da smo slobodni nedjeljama i praznicima", napisala je jedna majka troje djece, opisujući kako joj je prije bilo teško uskladiti obiteljski ručak i popodnevnu smjenu. "Svi se druže nedjeljom, slave rođendane, a ja ne mogu doći jer radim. Hvala Bogu što je to gotovo", zaključila je.

Ovaj sentiment dijele i drugi. "Nikakve pare mi ne mogu nadoknaditi izgubljen dan s obitelji i prijateljima", jasan je bio jedan korisnik. Drugi je dodao kako slobodan dan usred tjedna ne znači mnogo "kada su ti djeca u školi". Čini se da je za ovaj dio radnika zakon ispunio svoju svrhu, donoseći im prijeko potreban odmor i vrijeme koje mogu posvetiti najbližima.

Jedan od komentara opisao je kako su subote u trgovačkim centrima postale "nesnosne", s ogromnim gužvama koje kupovinu pretvaraju u višesatni gubitak vremena. Zbog toga su neki prisiljeni kupovati u skupljim kvartovskim dućanima, što im je u konačnici povećalo troškove. Cijela situacija pokazuje da, iako je namjera zakona bila zaštititi radnike, njegove posljedice osjećaju svi, a jedinstvenog stava o tome je li život u Hrvatskoj sada bolji ili lošiji - jednostavno nema.

Na tržnice stigle prve trešnje, kupci u šoku zbog cijena: 'Pa jesu li od zlata?!' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz pomoć AI-ja