TEŠKO MU JE ODOLJETI

Glavna zvijezda pekinškog sajma: Ovaj kineski SUV rasprodao se u svega 24 sata, evo po čemu je poseban

Riječ je o velikom obiteljskom SUV-u s rasporedom sjedala 2+2+3, koji može prevesti sedam putnika. Unutrašnjost je opremljena s više digitalnih zaslona, dok putnici straga imaju i dodatni veliki ekran postavljen na stropu, što jasno pokazuje fokus na udobnost i tehnologiju

BYD nastavlja snažno pritiskati konkurenciju na tržištu električnih vozila, a njihov novi SUV pod imenom Datang već u startu izaziva ozbiljnu pozornost. U samo 24 sata od početka pretprodaje zabilježeno je više od 30.000 narudžbi, što jasno pokazuje koliko je interes kupaca velik, piše Electrek.

Model je premijerno predstavljen na Beijing Auto Show, gdje se brzo izdvojio kao jedna od glavnih zvijezda. Razlog leži u kombinaciji dimenzija, performansi i cijene koja počinje oko 31.000 eura, što je razina na kojoj europski i korejski proizvođači trenutačno teško mogu konkurirati. S duljinom od čak 5,3 metra, Datang je veći od modela poput Hyundai IONIQ 9 i Kia EV9.

Riječ je o velikom obiteljskom SUV-u s rasporedom sjedala 2+2+3, koji može prevesti sedam putnika. Unutrašnjost je opremljena s više digitalnih zaslona, dok putnici straga imaju i dodatni veliki ekran postavljen na stropu, što jasno pokazuje fokus na udobnost i tehnologiju.

Ponuda pogona ovisi o verziji. Osnovni model s jednim elektromotorom razvija oko 500 konjskih snaga, dok snažnija verzija s dva motora doseže čak 780 KS. Osim potpuno električnih izvedbi, planirane su i plug-in hibridne varijante kako bi se privukli kupci koji još nisu spremni na potpuni prelazak na električni pogon.

Jedan od ključnih aduta je baterija. Datang koristi unaprijeđenu “Blade Battery 2.0” tehnologiju koja, prema tvorničkim podacima, omogućuje doseg i do 950 kilometara prema kineskom CLTC standardu. Uz to, proizvođač ističe i iznimno brzo punjenje – u idealnim uvjetima baterija se može značajno napuniti za svega nekoliko minuta, čime se pokušava ukloniti strah od nedostatka dometa.

Tehnološka opremljenost ide korak dalje. Vozilo je opremljeno LiDAR senzorima i naprednim sustavom pomoći vozaču koji omogućuje poluautonomnu vožnju na autocesti i automatsko parkiranje. Za udobnost je zadužen sofisticirani zračni ovjes koji dodatno poboljšava stabilnost i vožnju ovog velikog SUV-a.

