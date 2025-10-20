VIDEO Ovo morate vidjeti: Kinezi predstavili svoje čudesne leteće automobile, cijena je vrtoglava

Kineska tehnološka kompanija Aridge nedavno je u Dubaiju predstavila svoj leteći automobil, modularni LAC (Land Aircraft Carrier), koji ima sposobnost vertikalnog polijetanja i slijetanja poput helikoptera. Ova inovacija privukla je pažnju lokalnih vlasti, investitora i potencijalnih kupaca iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara, koji su s velikim interesom pratili demonstraciju.

Električni LAC nudi jednostavno upravljanje putem džojstika, ali posjeduje i automatski režim leta, što znači da ga mogu koristiti i osobe bez pilotske dozvole. Prema informacijama koje prenosi Bloomberg, cijena ovog letećeg automobila u Kini bit će nešto niža od 233.000 eura. Kompanija planira prve prodaje za redovne kupce u 2027. , a do sada je već zabilježeno 600 predugovora za vozilo.

Međutim, nije samo Aridge ta koja pomiče granice u svijetu letećih vozila. Leteći taksiji uskoro bi mogli postati stvarnost, budući da električna vozila s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanje (eVTOL) dolaze u fazu komercijalne upotrebe, a Dubai planira implementirati ove tehnologije već 2026. godine.

Ova električna vozila mogu lebdjeti, uzlijetati i slijetati vertikalno, a u usporedbi s avionima i helikopterima, eVTOL vozila omogućuju brzi prijelaz s točke na točku, barem u teoriji. Izgledaju poput ogromnih helikoptera s dronovima i propelerima, a mogla bi uskoro prevoziti putnike iznad zagušenih gradskih ulica, nudeći novu vrstu zračnog prijevoza na kratkim relacijama. "Zamišljamo zračni prostor kao ulicu danas", rekao je Ali Ahmad Al Blooshi, stručnjak za zrakoplovstvo pri Dubaijskoj civilnoj avijaciji.

Xpeng Aeroht, podružnica kineske automobilske tvrtke Xpeng specijalizirana za električna vozila, nedavno je prikazala svoj eVTOL nazvan Land Aircraft Carrier u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovaj dvosedni električni zrakoplov može se upravljati s ili bez pilota.

"Zapravo može podnijeti sve situacije", rekao je Michael Du, financijski direktor i potpredsjednik Xpeng Aeroht. Dodao je da su tijekom istraživanja i razvoja proizvedena 200 ovih vozila i provedeno više od 5000 testnih letova u ekstremnim uvjetima poput velike vrućine, visoke nadmorske visine i hladnoće. Iako eVTOL sektor obećava revoluciju u mobilnosti, i dalje se suočava s velikim izazovima, poput trajanja baterije, kontrole zračnog prometa i potrebne infrastrukture. Xpeng najavljuje da će njihov Land Aircraft Carrier biti dostupan u Dubaiju 2027. godine, a prema njihovim podacima, već je zabilježeno oko 600 narudžbi za ova vozila u toj regiji.