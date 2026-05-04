Isplate li se više cjelogodišnje ili ljetne gume? Računica je jasna, evo o čemu ovisi odabir

Odluka o kupnji guma za mnoge vozače svodi se na jednostavnu jednadžbu: izbjeći trošak i gnjavažu sezonske izmjene. Upravo zato cjelogodišnje gume djeluju kao savršeno rješenje, obećavajući solidne performanse tijekom svih dvanaest mjeseci bez potrebe za posjetom vulkanizeru i plaćanjem "hotela za gume". Ova praktičnost, kombinirana s nižim početnim ulaganjem jer se kupuje samo jedan set, čini ih iznimno primamljivim izborom, pogotovo za vozače koji ne prelaze velik broj kilometara i uglavnom se kreću u gradskim uvjetima. No, iza te prividne jednostavnosti krije se kompromis koji može utjecati i na sigurnost i na novčanik.

Unatoč svom imenu, cjelogodišnje gume zapravo nisu optimalne za sva godišnja doba. One su, kako i stručnjaci potvrđuju, "majstor za sve, a stručnjak ni za što". Njihova gumena smjesa i dizajn gaznog sloja dizajnirani su da funkcioniraju u širokom temperaturnom rasponu, no to znači da ni u jednom ekstremu ne pružaju maksimum. Tijekom vrućih ljetnih mjeseci, njihova se smjesa stvrdnjava više nego kod ljetnih guma, što smanjuje prianjanje i produžuje zaustavni put. S druge strane, na temperaturama ispod 7 °C gube elastičnost potrebnu za dobro prianjanje na hladnom i zaleđenom kolniku, čineći ih znatno nesigurnijima od pravih zimskih guma. Stoga je važno razlikovati gume s oznakom M+S (Mud+Snow), koje nude tek osnovne performanse u blagim zimskim uvjetima, od onih s 3PMSF simbolom (pahuljica unutar planine), koje su certificirane za teže zimske uvjete.

S druge strane spektra su ljetne gume, koje se često pogrešno percipiraju kao gume isključivo za suhu cestu i sportske automobile. Istina je da su njihove performanse u toplim uvjetima superiorne. Mekša gumena smjesa i specifičan dizajn profila osiguravaju maksimalan kontakt s podlogom, što rezultira preciznijim upravljanjem, boljom stabilnošću u zavojima i, što je najvažnije, kraćim zaustavnim putem. Iznenađujuće, brojni detaljni testovi performansi pokazuju da kvalitetne ljetne gume nadmašuju cjelogodišnje čak i na mokroj cesti. Njihovi široki uzdužni kanali učinkovitije odvode vodu, smanjujući rizik od akvaplaninga i pružajući osjećaj sigurnosti koji cjelogodišnji modeli teško mogu dostići.

Kada se sve stavi na papir, početna investicija u dva seta guma - ljetne i zimske - znatno je veća. Tom trošku treba pridodati i izdatke za montažu, demontažu i balansiranje dva puta godišnje, kao i potencijalni trošak skladištenja, koji se kreće od pet do devet eura mjesečno po setu. Međutim, dugoročna računica otkriva drugu stranu priče. Korištenjem dvaju specijaliziranih setova, svaki se set koristi otprilike pola godine, što im značajno produljuje životni vijek. Cjelogodišnja guma, koja je u pogonu neprestano, brže će se istrošiti. Vozač koji godišnje prelazi velik broj kilometara tako može doći u situaciju da će u istom periodu potrošiti dva seta cjelogodišnjih guma, dok bi mu kombinacija ljetnih i zimskih trajala dulje, čime se početna veća investicija na kraju isplati.

Izbor u konačnici ovisi o individualnim potrebama i klimatskim uvjetima. Cjelogodišnje gume mogu biti sasvim razumno i isplativo rješenje za vozače koji godišnje prelaze manje od 15.000 kilometara, pretežno u gradskoj vožnji, te žive u područjima s blagim zimama bez značajnijih snježnih padalina i leda. Za njih je praktičnost i ušteda na sezonskim izmjenama ključan faktor koji nadmašuje manje razlike u performansama. Međutim, za sve ostale vozače, pogotovo one u kontinentalnim krajevima s vrućim ljetima i hladnim, snježnim zimama, investicija u dva seta guma predstavlja ulaganje u maksimalnu sigurnost. Razlike između cjelogodišnjih i ljetnih guma u ekstremnim uvjetima nisu zanemarive - radi se o metrima kraćeg zaustavnog puta koji mogu spriječiti nesreću.

Stručnjaci su složni: ako godišnje prelazite više od 20.000 kilometara, živite u području s izraženim godišnjim dobima ili jednostavno želite najbolje moguće performanse i najvišu razinu sigurnosti za sebe i svoju obitelj, dva seta specijaliziranih guma jedini su pravi izbor. Iako početni trošak može biti veći, dugoročno se takva investicija isplati kroz produljeni vijek trajanja guma, manju potrošnju goriva i, ono najvažnije, neprocjenjiv osjećaj sigurnosti na cesti. S druge strane, ako je vaš automobil uglavnom u gradu, prelazite malu kilometražu i živite u podneblju gdje su zime tek kalendarska pojava, cjelogodišnje gume ponudit će zadovoljavajući kompromis i poštedjeti vas dodatnih troškova i briga.

