Prostrani obiteljski karavan u potentnom i štedljivom hibridnom izdanju

Iako su danas SUV automobili zavladali tržištem, pa su prvi izbor i obiteljskim kupcima, karavani se, kao praktički najstarija prava praktična obiteljska karoserijska izvedba automobila još uvijek ne daju. S pravom, jer su u mnogim aspektima podesniji za obiteljsko korištenje od trendovskih SUV-ova. Prije svega, udobniji su na dužim putovanjima, a zbog toga su vrlo popularne i kod poslovnih korisnika.

Opel ima dugu povijest karavana, a najnovija Astra Sports Tourer, koju smo imali prilike isprobati, najnoviji je predstavnik njemačke marke koja je dio Stellantis grupacije. Astra ST je s dužinom od 464 cm punih 28 cm duža od kompaktne verzije Astre, a pet je centimetara duži i međuosovinski razmak (273 cm), što se itekako osjeti u kabini na stražnjoj klupi. Kako Opel više u ponudi nema Insignije, limuzine i karavana D segmenta, Astra Sports Tourer je najveći model osobnog automobila u ponudi osobnih automobila (ako ne računamo kombi Zafiru) koji nije SUV.

Foto: Mladen Milčić



Opel je u Astri, koja je postavljena na Stellantisovoj modularnoj multienergetskoj platformi, ponudio cijelu lepezu pogona, od benzinaca i dizelaša, plug-in hibrida pa do potpuno električne e verzije, a najnoviji jest hibrid. Radi se o blagom hibridu, no ne baš klasičnom blagom hibridu kakve nudi većina konkurencije, već negdje na pola puta između blagog i punog hibrida koji većinu vremena u gradskoj vožnji koristi elektromotor. Ugrađuje se u mnoge modele Stellantis grupacije i zaista je vrlo efikasan u gradskoj vožnji, a i odlična alternativa u ovoj prijelaznoj međufazi prelaska na zelena goriva svima koji žele struju, ali ne žele imati posla s punionicama i kablovima.

Foto: Mladen Milčić



Poznati 1,2-litreni turbobenzinski trocilindraš razvija 136 KS i 230 Nm, a dolazi s novim e-DCT elektriziranim mjenjačem s dvostrukom spojkom u čije je kućište ugrađen elektromotor s 21kW/28 KS i 55 Nm okretnog momenta. Motor pokreće litij-ionska baterija smještena ispod vozačevog sjedala kapaciteta 0,9 kWh. Hibridni sustav svojim trenutačnim okretnim momentom pomaže pri pokretanju, ubrzavanju i omogućava kratkotrajnu vožnju na struju koristeći samo pohranjenu energiju što je posebno značajno u gradskom režimu vožnje. Tako se bešumno na struju može voziti u kreni-stani vožnji ili na parkingu, svakako na kratkim ravnim relacijama, no to je dovoljno da se potrošnja u gužvi osjetno smanji. A to znači da se u umjerenoj vožnji u gradu može voziti uz potrošnju od 5,5 do 6 l/100 km. No, pravo je iznenađenje što je potrošnja odlična i na autocesti, čemu pridonosi i aerodinamična forma Astre ST.

U zakonskim granicama Astra hybrid na autocesti troši manje od 6,5-7 l/100 km. Odlična alternativa dizelašu, koji je sada isplativ možda samo onima koji voze samo na autocesti, jer ne samo da hybrid manje troši u gradu već je i poletniji i ugodniji za vožnju. Do stotke stiže za 9,3 s, a maksimalna brzina je respektabilnih 210 km/h. Vrlo je udoban u svim režimima vožnje i stabilan na autocesti, uz sasvim pristojnu dinamiku na zavojitim cestama.

U unutrašnjosti je Astra digitalizirana, uz dva 10" zaslona, instrumentnu ploču i HD središnji zaslon na dodir. Sve funkcije su lako dostupne, pregledne i logične te je privikavanje na njih vrlo brzo. Testna Astra ST Hybrid bila je opremljena najraskošnijom opremom Ultimate, koja nudi zaista premium osjećaj u kabini i atraktivan vanjski izgled. Uključuje između ostalog crni kontrastni krov, presvlake sjedala od alcantare, Matrix LED prednja svjetla, ambijentalno osvjetljenje, panoramsku 360° kameru za vožnju unazad uz ptičju perspektivu, stakleni krovni otvor... Uz svu tu luksuznu opremu cijena jest 39.200 eura.