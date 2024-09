Opelov SUV Grandland u električnom izdanju sa 700 km dometa

Na tržište uskoro stiže nova, druga generacija Opelova srednje velikog SUV modela Grandland. Novi Grandland spoj je modernog izgleda i praktičnih detalja te mnogih značajki koje smanjuju ugljični otisak i pravi je predstavnik Opelovih zelenih inovacija ("Greenovation"). Svaki je Grandland elektrificiran, kao hibrid s tehnologijom od 48 volti, potpuno električan model ili kao plug-in hibridni automobil. Električna verzija s najvećim dometom imat će bateriju od 98 kWh s kojom će na struju moći prijeći gotovo 700 kilometara.

Novi Grandland spoj je modernog izgleda i praktičnih detalja te mnogih značajki koje smanjuju ugljični otisak. Među njima su vožnja bez lokalnih emisija, reciklabilne baterije koja se mogu popraviti te upotreba recikliranih materijala u unutrašnjosti i odsutnost kromiranih elemenata na karoseriji.

Vanjština novog Opel Grandlanda donosi dosad neviđeno. Grandland je prvi Opelov model s osvijetljenim Opelovim „Blitzom“ koji je, zajedno s inovativnom tehnologijom „Edge Light”, integriran u 3D Vizor. Za rasvjetu se upotrebljavaju isključivo štedljiva LED prednja svjetla, uključujući i adaptivna Intelli-Lux HD svjetla koja su vodeća u industriji. Spoj stila i očuvanja resursa vidljiv je i na stražnjem dijelu Grandlanda. Novost su i osvijetljena Opel slova, dok naziv modela Grandland više nije kromiran, već utisnut na sredini vrata prtljažnika.



Dizajn kokpita i kabine novog Grandlanda nimalo ne zaostaje za karoserijom kad je riječ o uštedi resursa. Standardna Intelli-Seats sjedala, s utorom koji smanjuje pritisak na trtičnu kost, omogućuju opušten užitak vožnje. Dizajnirana su za izuzetnu udobnost, ali su i održivo proizvedena. U skladu s Opelovim pristupom zelenih inovacija, sve tkanine su izrađene od materijala s recikliranim sadržajem. To se jednako odnosi na sjedala kao i na obloge vrata, ploču s instrumentima i središnju konzolu. Za tri razine opreme također će biti korišteni 100% veganski materijali, a čak će se i presvlake od Alcantare temeljiti na 50 % recikliranih materijala.

No, nisu samo vidljivi dijelovi proizvedeni od recikliranih materijala. Grandland je proizveden od recikliranog aluminija i čelika s recikliranim sadržajem. Grandland usto sadržava više od 40 polimernih dijelova koji se sastoje od čak do 80 % „zelenih” materijala. Ukupno je više od 500 kilograma mase Grandlanda sačinjeno od recikliranih i obnovljivih sirovina.



Dakako, Opelov pristup zelenih inovacija primijenjen je i na pogon – svaki je Grandland elektrificiran, kao hibrid s tehnologijom od 48 volti, potpuno električan model ili kao plug-in hibrid, te stoga smanjuje emisije CO2. To je moguće zahvaljujući STLA platformi, koja je posebno osmišljena za električna vozila s baterijom i Opel je prvi put upotrebljava u novom Grandlandu. Struktura vozila prilagođena je posebno plosnatoj bateriji s kapacitetom do 98 kWh. Novi Grandland Electric tako će u budućnosti voziti gotovo 700 kilometara bez lokalnih emisija i potrebe za zaustavljanjem radi punjenja (WLTP). Iznimno učinkovita toplinska pumpa kao dio standardne opreme pozitivno utječe na doseg kod nižih temperatura.



I same baterije smanjuju ugljični otisak. Dio su kružnog gospodarstva uz uštedu resursa koje promiče Opel i koje se temelji na četirima načelima popravka, prerade, ponovne upotrebe i recikliranja. Da bi to bilo moguće uvedena je stanica za sastavljanje baterija upravo u proizvodnom pogonu novog Grandlanda u njemačkom Eisenachu.