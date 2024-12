Šef Opela Florian Huettl za VL: Uvjeren sam da ćemo u budućnosti svi voziti aute na struju

Opel je prošloga tjedna otvorio novi moderni prodajno-servisni centar u Zagrebu pod okriljem Baotić grupe. U zagrebačkoj Dubravi salon, koji se prostire na preko 400 metara četvornih i prvi je u regiji, koju pokriva AutoWallis kao zastupnik Opela za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i BiH, izgrađen u skladu s novim Opelovim korporativnim identitetom, otvorio je ni manje ni više nego Opelov glavni izvršni direktor (CEO) Florian Huettl s kojim smo imali priliku porazgovarati. Opel je tradicionalno vrlo tražen u Hrvatskoj, s približno 200.000 automobila druga je najzastupljenija marka na našim cestama, odmah iza VW-a, dok je ove godine Opel peti najprodavaniji proizvođač u Hrvatskoj s 6,28% udjela na tržištu.

Na globalnom tržištu Opel bilježi uspjehe, nakon što je do 2018. bio u velikim financijskim problemima. Tada ga je preuzela PSA Peugeot Citroen grupacija, koja se 2021. spojila s Fiat Chrysler grupom i danas djeluje kao Stellantis koncern. Uz mnoge marke vozila Stellantis je četvrti globalni proizvođač automobila. Opel je lani prodao globalno 670.000 vozila s porastom prodaje od 15%, što je najveća stopa rasta prodaje u zadnjih 20 godina. S Florianom Huettleom, koji je na čelu Opela od polovice 2022. razgovarali smo prije nego što je u nedjelju izvršni direktor Stellantis grupe Carlos Tavares podnio ostavku. Ali, i prije no što je objavljeno da Opel namjerava zatvoriti tvornicu dostavnih vozila sestrinskog Vauxhalla u britanskom Lutonu gdje radi 1100 radnika.

Foto: Opel

- Izabrali smo put elektrifikacije, a kroz našu multienergetsku platformu, koja nudi fleksibilnost nama u proizvodnji kao i kupcima kojima smo omogućili izbor više pogonskih sustava u istom modelu automobila. Pa tako u Corsi, Astri, kao i u novom Grandlandu i Fronteri koji uskoro stižu na tržište, kupci mogu birati motore s unutrašnjim izgaranjem, hibride ili potpuno električni pogon. No, vrlo je bitno da su svi naši modeli elektrificirani i prvi smo takav njemački proizvođač što nas stavlja u dobru poziciju u tranziciji autoindustrije prema potpuno električnim pogonima - rekao nam je Florian Huettl.

Iduće godine na snagu stupaju još stroži standardi EU o emisijama CO2 zbog čega će proizvođači morati prodavati još više električnih automobila. Kako će vam to uspjeti i hoće li zbog novih pravila poskupjeti automobili s motorima na unutrašnje izgaranje?

- Pripremili smo se na nove standarde, bili su poznati još od 2019. godine. Europa se odlučila za ekologiju i mi smo se prilagodili. Uložili smo mnogo u razvoj elektrificiranih modela i opremanje tvornica. Primjerice, svaka naša tvornica ima odjel za baterije, gdje se one sklapaju, blizu proizvodnog pogona gdje se sklapa automobil. Zbog toga smo mnogo novca uložili u proizvodne linije, robote, osposobljavanje radnika. To smo učinili jer smo znali da je elektrifikacija jedini način kako ćemo ispuniti nove norme. Primjerice, investicija u prilagodbu naše tvornice u Eisenachu koja proizvodi novi Grandland iznosila je 130 milijuna eura i sada je spremna za proizvodnju multienergetskih pogona. Znali smo što nas čeka i spremili smo se, iako znamo da će 2025. biti kompetitivna godina, no uvjereni smo da ćemo ispuniti ciljeve. Sada imamo oko 20 posto udjela električnih automobila u prodaji u Europi, a iako je njemačko tržište električnih automobila ove godine podbacilo, mnoga druga tržišta rastu. Uvjeren sam da ćemo uspjeti ispuniti ekološke norme - kaže Huettl.

No, električni automobili su skuplji od onih s konvencionalnim motorima. Kada će se cijene spustiti, odnosno kada bi mogli ponuditi električni automobil za 25.000 eura?

- Velik dio troška izrade električnog automobila otpada na proizvodnju baterije, kao i sustava punjenja, zbog čega su električni automobili skuplji od konvencionalnih. No, radimo sa svojim dobavljačima, svojim inženjerima i optimizaciji tvornica kako bi spustili te troškove i došli do toga da možemo ponuditi električni automobil s cijenom od 25.000 eura. U tom smjeru napredujemo, uspjeli smo Corsu-e, koja je vrlo uspješan model i najprodavaniji električni model u svom segmentu u Njemačkoj, dovesti ispod 30.000 eura. Nova električna Frontera, kao obiteljski automobil će stajati oko 29.000 eura. Električni automobil za 25.000 eura je moguć, možda za godinu dana, nastavit ćemo raditi na tome. No, ne treba zaboraviti ni manje troškove korištenja električnog automobila, struja je, pogotovo ako se baterija puni kod kuće, mnogo jeftinija od benzina, a i troškovi održavanja električnog auta su manji - govori Huettl.

Foto: Andreas Arnold/DPA/PIXSELL

Europska unija je donijela odluku da se od 2035. godine u Europi neće smjeti prodavati automobili koji ispuštaju CO2 emisije, što praktično znači da će se zabraniti benzinci, dizelaši i bilo kakvi hibridi. Mislite li da je to izvedivo za samo 10 godina, primjerice, u Hrvatskoj je i uz izdašne poticaje udio električnih automobila u ukupnoj prodaji samo 3%?

- Da, mi smo u svoje planove potpuno uključili odluku EU da do 2035. proizvodimo samo automobile bez emisija CO2. Već danas smo potpuno spremni za svaki idući korak. Auti koji se danas razvijaju su potpuno električni tako da ćemo biti spremni za 2035. godinu. Deset godina je mnogo vremena, ono što sada vidimo jest da su za elektrifikaciju na svim tržištima koja u tom smislu napreduju najbitnije četiri stvari: odlični automobili što je naš posao, infrastruktura kako bi se auti mogli što jednostavnije puniti, čista i pristupačna struja i pomoć država. Gdje god se sve ove četiri stvari događaju vidimo veliki napredak. Transformacija autoindustrije nije nešto što samo proizvođači automobila mogu riješiti. Mi trebamo pomoć operatera energijom kako bi se izgradila što bolja infrastruktura, trebamo pomoć vlada država i zahvalni smo na svakoj pomoći u smislu poticaja u ovoj fazi kad su električni automobili još uvijek skuplji od konvencionalnih. Potrebna nam je pomoć u izgradnji tvornica baterija jer je vrlo važno da u Europi bude što više tvornica baterija. No, do tada moramo ispuniti zadaću, naš je zadatak napraviti zabavne i priuštive električne automobile kako bi ih kupci odabrali - rekao nam je Huettl.

Foto: Mario Pavlović



Opel je dio Stellantis grupe koja kako bi smanjila troškove dijeli tehnologiju među svojim markama vozila pa tako mnogi modeli Opela, Peugeota, Citroena, Fiata ili Alfa Romea imaju istovjetne pogonske sustave i mjenjače. Gubi li se time identitet marke i donosi li elektrifikacija manjak emocija koje su vrlo bitne kod onoga tko bira automobil?

- Sinergija je u Stellantisu je smanjila troškove i uštedjela novac za razvoj. Ali, to ne znači da su svi automobili isti. Uzmimo za primjer novi Grandland. Mi smo odlučili kako će automobil izgledati, koliki će mu biti međuosovinski razmak, mnoge stvari vezane za šasiju i druge sustave. Neke tehnologije dijelimo, no mnogo toga radimo različito. Dakako, sve mora imati tržišni smisao, znači profitabilnost, kao i svaki biznis. Mislimo da električni automobili ne znače manjak emocija, zbog toga nudimo i GSe sportske verzije elektrificiranih automobila, zasad su to plug-in hibridi, no iduće generacije će biti električne. Konstantno tražimo inovacije u segmentima u kojima možemo ponuditi nešto potpuno posebno poput modela Manta, koja spaja Opelovo naslijeđe i modernu tehnologiju - kaže Huettl.







Hrvatska nema razvijenu autoindustriju poput nekih država u susjedstvu, mislite li da bi mogli privući nekog proizvođača automobila?

- Trenutačno se događa velika transformacija autoindustrije ka elektrifikaciji, pa to pruža mnoge mogućnosti. Proizvođači automobila traže nove partnere i dobavljače za neke nove tehnologije, a to pruža mogućnost mnogim tvrtkama. Naravno, i u Hrvatskoj. Vi imate Rimac grupu koja je već postala poznata po svojoj djelatnosti, ne vidim zbog čega ne bi i druge tvrtke mogle uspjeti u tome, mogućnosti svakako postoje - rekao nam je Florian Huettl.