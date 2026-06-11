Podgrijavate li gljive? Napokon imamo odgovor je li takva praksa štetna za vaš organizam

Je li opasno podgrijavati kuhane lisičarke ili zamrzavati sirove gljive? Gljive se u načelu mogu čuvati u zamrzivaču, ali postoji nekoliko pravila koja je važno poštovati kako bi se sačuvao njihov okus i spriječilo kvarenje. Sirove lisičarke nakon zamrzavanja mogu dobiti gorak okus, no ako ih prethodno blanširate, okus će ostati sačuvan. Prvo ih je potrebno temeljito očistiti četkom i nožem ukloniti oštećena mjesta, a zatim ih kratko blanširati u kipućoj slanoj vodi uz dodatak prstohvata limunske kiseline u prahu. Nakon toga gljive se dobro osuše kuhinjskom krpom i odmah zamrznu u vrećicama ili posudama prikladnim za zamrzavanje.

Kuhane lisičarke također se mogu zamrznuti, pri čemu ih je prije toga korisno pripremiti pirjajući ih na maslacu ili kuhajući u slanoj vodi. Gljive koje su ohlađene, zajedno s tekućinom, spremite u vrećice i pohranite u zamrzivač. Što su lisičarke svježije u trenutku zamrzavanja, dulje će zadržati okus i kvalitetu; gljive kupljene u trgovini mogu se čuvati oko šest mjeseci, dok one koje ste sami ubrali i odmah zamrznuli mogu trajati nekoliko mjeseci duže. Pripremljena jela od gljiva mogu se čuvati u zamrzivaču do tri mjeseca.

Podgrijavanje gljiva više nije zabranjeno, kao što se nekada vjerovalo. Ostatke je sigurno podgrijati ako su brzo ohlađeni i pohranjeni u hladnjak, a prije konzumacije trebaju se zagrijati na najmanje 70 stupnjeva Celzija kako bi se uništile štetne bakterije i spriječilo trovanje hranom. Ipak, gljive se ne bi trebale podgrijavati više od jednom. Smrznute lisičarke ne treba odmrzavati polako; najbolje ih je odmah staviti u vruću tavu ili juhu, što pomaže očuvanju arome koja se inače gubi u tekućini.

Njemačko društvo za prehranu preporučuje čuvanje lisičarki u hladnjaku na temperaturi od dva do četiri stupnja Celzija, a sve pripremljene i smrznute gljive treba konzumirati čim prije kako bi se sačuvala njihova kvaliteta. Osim toga, gljive koje sami skupljate treba brati samo ako ste potpuno sigurni u njihovu vrstu; u slučaju sumnje, bolje ih je ostaviti u prirodi i ne riskirati trovanje.