Ovo valja znati: kako izvući novac iz tvrtke koja vam je prodala krivotvorene tenisice ili ne vraća polog za unajmljeni auto

Na povećanu potrošnju iz prosinca, potaknutu blagdanima i željom da i sebe i drage ljude nečim počastimo, nadovezalo se učestalo posezanje za kreditnim karticama zbog siječanjskih sniženja. Nećemo sada naširoko o tome kako valja u svemu imati mjeru, kako treba kupovati pametno, stvari koje zaista trebamo te ćemo ih i koristiti, i svakako samo u provjerenim trgovinama – posebno radi li se o online trgovinama. Sada ćemo napomenuti da u probleme možete upasti čak i ako ste karticu s povjerenjem pružili renomiranim tvrtkama ili onima za koje ste mislili da s takvima posluju. Pa vam se, primjerice, iako u startu niste bili lakomisleni, može dogoditi da ste platili zrakoplovne karte za obiteljski odmor, a zrakoplovna tvrtka je otkazala let. Ili da ste kupili tenisice poznate marke, po cijeni uobičajenoj za sezonska sniženja, pa ostali bez njih jer nisu originalne. Ili da ste u poslovnici poznate tvrtke unajmili automobil, pa vam ni mjesec dana nakon što ste ga vratili u savršenom stanju nisu vratili polog koji ste dali. Može vam se dogoditi, jer dogodilo se i trima našim čitateljima (podaci poznati redakciji). No, iako su im situacije i mjesta na kojima su nešto platili karticom različite, zajednička im je upravo činjenica da su platili karticom. I da su se sjetili obratiti za pomoć banci koja je karticu izdala – nakon što su shvatili da njih kao 'male' potrošače prodavatelj baš pretjerano ne doživljava.

Prvi slučaj tiče se avionskih karata u vrijednosti oko 630 eura. Let je otkazan manje od mjesec dana prije planiranog putovanja, putnici su od aviokompanije dobili mail s isprikom i zahtjevom da odluče žele li povrat novca ili vaučer kojim bi nekom drugom prilikom mogli kupiti neke druge karte. Nakon što su se odlučili za novac, aviokompanija je prekinula komunikaciju, nije više odgovarala ni na mailove ni na pozive. Ni novac se nije vratio na račun, naravno.

Drugi slučaj kupnja je tenisica koje su na sniženju stajale 130 eura. Cijena kao u službenoj trgovini te marke, no tamo nije bilo tražene veličine pa su kupljene drugdje, u web shopu koji je po svemu djelovao kao legalan. Da to nije, kupac je shvatio kad su ga kontaktirali iz carine da obavijeste da će tenisce biti uništene jer su 'lažnjak' te potom iz zastupništva proizvođača tenisica da saznaju detaljnije informacije jer, kako su rekli, taj je web shop tako dobro složen da su ga i oni sami jedva razlikovali od onoga s pravim, nekrivotvorenim proizvodima koje prodaju.

Treći slučaj je klasičan najam automobila: morate putem kartice ostaviti polog za slučaj da napravite štetu na autu ili da ga vratite s praznim spremnikom goriva. Ovdje je taj polog bio malo više od 300 eura. Poslovnica na svjetskoj razini poznate rent-a-car kompanije na aerodromu u Španjolskoj, automobil vraćen pun i neoštećen. Polog je trebao biti vraćen na karticu, kazali su u poslovnici, tri dana kasnije. No, nije bio. Ni 30 dana kasnije polog još nije bio vraćen i tada se vozač – poput preostala dva kupca iz ove priče – obratio banci koja je izdala karticu kojom je usluga, odnosno predmet plaćen. Nisu u pitanju iste banke, no jednako su postupile – vratile su novac prevarenim klijentima, te su one, banke, preuzele rješavanje spora s tvrtkama koje su klijente pokušale oštetiti. Ova tri slučaja 'pokrivaju' dvije banke – Privredna i Zagrebačka – no i ostale imaju odjel rješavanja prijava spornih i neautoriziranih transakcija, koji je tu upravo zato da klijentima banke pomogne da vrate novac za koji ih je netko zakinuo. Sjetite se toga nađete li se u problemu, poput gore opisanih, a to je i razlog zbog kojeg nije loše neke stvari platiti karticom: gdje se ne uspijete vi izboriti, izborit će se banka za vas.

Foto: Shutterstock

Ono što je bitno u takvim slučajevima, uredna je evidencija i posjedovanje računa i prepiski s tvrtkom za koju smatrate da vas je oštetila. Najprije se vi sami trebate obratiti prodavatelju, aviokompaniji, rent-a-car tvrtki… te tražiti povrat svog novca, navodeći konkretan slučaj i konkretan razlog za povrat. Možda će vas ignorirati, ili ćete, u najboljem slučaju, dobiti odgovor kako će sve biti riješeno kroz nekoliko dana. Pa nakon tih nekoliko dana ponovno pošaljite dopis/mail. Neke tvrtke komunikaciju s klijentima omogućavaju jedino preko internet obrazaca pa klijent koji im se obrati nema među mailovima taj dopis kojim se žalio. Ne dajte se zbuniti. Kad napišete što ste trebali, prije samog slanja poruke spremite u svoju evidenciju snimku zaslona računala, kao i onu na kojoj piše ‘vaša poruka je zaprimljena’. Kad se obratite banci za pomoć, pošaljite račun za kupnju konkretnog proizvoda/usluge i kopije čitave prepiske s tvrtkom za koju smatrate da vas je oštetila, sve dopise koje ste vi slali i one koje ste dobili, ako ste išta dobili. Što više toga imate, to će vaš problem brže biti riješen. U navedena tri slučaja, novac od zrakoplovnih karata i tenisica vraćen je u roku mjesec dana, a onaj od pologa rent-a-car kompaniji svega dva dana nakon što se vozač iz naše price požalio banci.