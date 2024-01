VIDEO 'Kupujte kao milijarder': Isprobali smo Temu, trgovinu koja vraća novac zakasni li paket na vašu adresu

Reklame za razne online trgovine i proizvode svakodnevna su pojava na društvenim mrežama, no posljednjih mjeseci jedna mi je stranica najviše "iskakala" - Temu. Riječ je o online trgovini koja nudi proizvode po pristupačnim cijenama, a ima i poprilično zvučan slogan: "Kupujte kao milijarder". Kako je pojašnjeno na samoj stranici, Temu je "aplikacija koja povezuje potrošače s milijunima partnera, proizvođača i robnih marki s misijom da ih osnaži da žive najbolje što mogu. Temu se zalaže za ponudu najpristupačnijih kvalitetnih proizvoda kako bi potrošačima i partnerima omogućio da ispune svoje snove u inkluzivnom okruženju". Osnovan je u Bostonu 2022. godine, a svoje proizvode, kako je pojašnjeno, isporučuje od dobavljača i proizvođača, koristeći iskusne i pouzdane logističke partnere. Podrijetlo zbog toga varira ovisno o proizvodu koji se kupuje.

Odlučila sam isprobati o čemu je točno riječ te naručiti nekoliko artikala. Proizvode sam naručila 27. studenoga, a paket mi je dostavljen 12. prosinca. Nakon plaćanja, kao rok isporuke naveden je period od 6. do 13. prosinca, dakle paket je stigao na vrijeme. Inače, Temu navodi kako u slučaju kašnjenja narudžbe daje 5 eura koje je moguće iskoristiti na njihovoj stranici prilikom iduće kupnje. Također, dostava je bila besplatna, kao i svaki put kada sam ušla na stranicu, iako je navedeno kako je riječ o "kratkotrajnoj ponudi". Za ukupno 27,08 eura, naručila sam deset proizvoda. Najjeftiniji od njih koštao je manje od jednog eura, a najskuplji manje od pet eura. Svi su proizvodi stigli u jednom paketu, točnije u vrećici koja je izgledala poprilično loše. Na prvi pogled, očekivala sam kako će barem polovica proizvoda biti potrgana, a negativna percepcija nije stala ni kada sam otvorila paket.

VIDEO Testirali smo jeftine proizvode sa stranice Temu

Pakiranja mi nisu ulijevala povjerenje u kvalitetu proizvoda te ih zbog stanja u kojemu su došli ne bi, primjerice, nekome poklonila. Naime, većina pakiranja proizvoda bila je oštećena, odnosno kutije su bile zgnječene ili zgužvane. Ipak, to nije utjecalo na same proizvode jer su oni ostali u komadu.

Što se tiče samih naručenih artikala, mogu reći kako me većina, s obzirom na njihovu cijenu, pozitivno iznenadila. Kada sam izvadila proizvode iz potrganih kutija i počela ih testirati, više od polovice bilo je bolje od onoga što sam očekivala. Naime, neki su bili gotovo identični proizvodima koji se u našim trgovinama mogu kupiti po nekoliko puta višoj cijeni, a neke kod nas nikada prije nisam niti vidjela. Ipak, manji dio proizvoda me i razočarao. Jedan je imao grešku zbog koje nije dobro funkcionirao, dok su neki radili, ali ne dovoljno dobro.

Temu, inače, ima nevjerojatan raspon kategorija i proizvoda koje prodaje, a sve su cijene iznimno povoljne. Stranica je vrlo pregledna i jasna, a cijena su iskazane u eurima što olakšava cijeli proces kupnje. Primijetila sam da se neki proizvodi mogu pronaći na više linkova po različitim cijenama, što mi je bilo pomalo zbunjujuće. Iako te razlike u cijenama nisu bile velike, nisam htjela za isti proizvod platiti više pa mi je oduzelo više vremena dok bi pronašla najpovoljniju opciju.

Također, Temu na svojoj naslovnici prikazuje one kategorije proizvoda koje kupac najviše pretražuje i pregledava pa se stranica vrlo brzo prilagođava pojedincu. To može biti vrlo praktično, ali ujedno i potaknuti daljnju potrošnju. Zanimljiva stvar, koju mi se čini da niti jedna naša trgovina nema, jest izjednačavanje cijene. Dakle, ako cijena nekom proizvodu iz vaše narudžbe padne u roku od 30 dana od kupnje, Temu će vam izjednačiti cijenu te ćete razliku moći koristiti za iduću kupnju na stranici. Ovaj proces ne ide automatski, nego kupac treba zatražiti povrat sredstava preko stranice. Primjerice, za narudžbu koju sam prvo platila 27,08 eura, vraćeno mi je 1,66 eura.

Sve u svemu, iskustvo kupnje preko online trgovine Temu bilo mi je pozitivno. Vrijeme dostave, jednostavnost kupnje pa i sama kvaliteta pojedinih proizvoda bili su bolji od mojih prvotnih očekivanja te bih vrlo vjerojatno ponovno nešto naručila, unatoč stanju pakiranja ili manama kod nekih artikala. Ipak, s obzirom na to da ne mogu sa sigurnošću znati da će neki proizvod biti u potpunosti funkcionalan, izabrala bih one artikle koji mi nisu nužni u svakodnevnom životu, no mogu biti praktičan ili zabavan dodatak.