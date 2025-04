Omiljena slastica brutalno poskupjela: Cijene skočile čak 25 posto

Potrošači su u ožujku morali platiti 16,7 posto više za čokoladu nego u istom mjesecu prošle godine, izvijestio je Njemački zavod za statistiku. Najznačajnije povećanje cijena zabilježeno je kod čokolada (+25 posto). Ali, primjetno veće su i cijene ostalih čokoladnih proizvoda (+11,1 posto), piše DW

„Nasuprot tome, došlo je do neravnomjernog razvoja cijena konditorskih i poslastičarskih proizvoda", otkrili su statističari. Oni su u ožujku poskupili za ukupno 3,1 posto. To se prije svega odnosi na cijene pralina i bombonjera . Nasuprot tome, došlo je do malog pojeftinjenja žvakačih guma, gumenih bombona i sličnih proizvoda. Jaja su poskupijela za 2,5 posto. Usporedbe radi: cijene hrane u cjelini porasle su za 3 posto u istom razdoblju. I srednjoročne usporedbe pokazuje jasno kako se za čokoladu 2024. godine je moralo platiti 40 posto više nego 2020. godine, s tim što je klasična čokolada poskupila za 32 posto, dok se za druge čokoladne proizvode moralo plati čak 46 posto više. Cijene slatkiša su u tom srednjoročnom razdoblju porasle za 29 posto, a jaja čak 38,5 posto. U te četiri godine je cijene hrane u cjelini povećana za 33 posto.

Razlozi za ova poskupljenja su prije svega klimatske promjene. Loše berbe su utjecale na cijene kakaa posljednjih godina. Periodi suša smjenjuju snažne padavine, prije svega u poljoprivrednim dijelovima zapadne Afrike. Drveće sa kakaom je sve podložnije napadima štetočina, koje se u takvim vremenskim okolnostima brzo i nesmetano razmnožavaju. Početkom ovog tjedna je zapadnoafrička država Obala Bjelokosti, koja je najveći svjetski proizvođač kakaa, upozorila na opasnost od izostanka usjeva zbog prevelikih padalina. Berba se u toj zemlji odvija se od travnja do rujna. Prognoze govore o opasnosti od velikih kiša, pa u opasnosti nije samo količina usjeva, već i kvaliteta. A to onda na svjetskom tržištu znači novo povećanje cijene.