Obišli smo zagrebačke tržnice i provjerili cijene. Očekivali smo da su visoke, ali jedna izjava nas je iznenadila

Loša je godina – poput papiga ponavljaju prodavači na zagrebačkim tržnicama na komentare o cijenama koje su ovih dana u skladu s jesenskim danima – da se smrzneš! Kilogram cvjetače je 5 eura, blitve i špinata 6, mahuna 8... Ili je bilo previše suše ili previše kiše, uvijek ista opravdanja, a ako su i pojeftinili repromaterijali u proizvodnji "nisu berači, logistika, transport..." Na obližnjem štandu s međimurskim picekima kilogram zabataka košta tako 4,79 eura, bataka 5,10, kilogram cijelog piceka od Vlade zajamčenih 3,32 eura, a zvijezde jeseni – kesteni – i 10 eura.

- Skupa je nabava, ovo su pravi maruni, španjolski, pa na njima imam svega euro zarade - pravda se prodavač na tržnici u Utrini. - Ako su vam draži sljemenski, njih ćete naći i duplo jeftinije - dodaje. No zna li se kako u Konzumu kilogram istih, španjolskih košta, primjerice, 7,49 eura, utrinske kumice i kumeki ni ne moraju daleko u nabavu koja bi im se i uz maloprodajnu cijenu isplatila.

Iako većina građana ni ne zna što je to žižula, poznata i kao ćićindula, čičimak, cicindra ili kineska datulja, koja je kao većina ovogodišnjih voćnih i povrtnih kultura uranila nekoliko tjedana, cijena identična španjolskim marunima govori kako ima svoju klijentelu, inače bi se prodavala u bescijenje.

VIDEO Cijene kestena šokirale Zagrepčane, provjerili smo što se zapravo dobije za pet, sedam i osam eura

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ova je prava, skradinska. Ima 20 puta više C vitamina od limuna, prirodni je antibiotik i jača imunitet. No bila je loša godina, sušna, a nije je lako ni ubrati s bodljikavih grmova, zato je skupa - objašnjava prodavač, dok se stručnjaci kunu kako je baš to prava voćka za naše podneblje jer trpi i sušu i visoke temperature, a i hladnoću i olujne dalmatinske bure. Slažu se s time i na Dolcu. - Ma dudinja, žižula i smokva kao i mačka rađaju svake godine bez obzira na vremenske (ne)prilike. I krumpir rodi dobro ako se brineš o njemu, no što je viša cijena ljudi takve namirnice više i cijene.

POVEZANI ČLANCI:

Evo, gledajte, dok sam krumpir prodavao po 2 ili 3 eura/kg super je išao, a sad kad košta 1 euro misle da s njime nešto ne valja i ne kupuju - uvjerava nas prodavač iz Zadra pred čijim je štandom čekalo nekoliko kupaca - ali za žižule koje se ovdje prodaju za 8 eura/kg. Smokve uz koje piše da su sušene prirodnim putem koštaju i 15 eura/kg, inače su na tržnicama između 8 i 10 eura. - Tko o svome brine, a ja imam i navodnjavanje, mreže, plastenike i sve ostalo što moderna poljoprivredna proizvodnja moraju imati, taj ima svake godine. Kod mene je i mandarina i nektarina, grožđa... u izobilju, godina je bila super, ali kad puno ulažete možete puno i tražiti. Tko voli, nek izvoli - ljuti se kumica iz Kaštela kod koje su mandarine 3 eura, jednako kao i nektarine i breskve, a mini rajčice 4 eura.

Prema podacima TISUP-a (tržišno-informacijskog centra u poljoprivredi) prosječne cijene voća i povrća na tržnicama ove su jeseni 15-20% skuplje nego lani, a po skupoći vode Pula i Dubrovnik. S cijenom od 1,50 do 2 eura čini se kako su jedino jabuke otporne na turbulencije u proizvodnji i klimatske promjene pa im je, iako se na pojedinim tržnicama prodaju i za 3 eura/kg, prosječna cijena u RH, u usporedbi s drugim vrstama voća proteklog tjedna bila najniža (1,56 eura gala, 1,57 idared), a slijedi voće br. 2 u Hrvatskoj - banane, kojima je prosječna cijena prema TISUP-u, koji prati 20 tržnica u Hrvatskoj, 1,81 euro, godinu ranije u istom tjednu 1,78. Mandarine u prosjeku na hrvatskim tržnicama koštaju 2,46 eura (najviše 3,50 eura i to u Splitu), lani 2,05. Naravno, svi kažu kako su domaće pa tako i u trgovačkim lancima. No, za usporedbu, domaće u Konzumu stoje 1,19 eura, isto toliko i gala, a idared 1,49 eura.

>> FOTOGALERIJA Evo kako napraviti 'lažni' ajvar gotov za samo 30 minuta, a jednako ukusan