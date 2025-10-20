Novo ograničenje na WhatsApp-u: Nema više gomilanja poruka, aplikacija će vas blokirati ako napravite ovo

WhatsApp pokušava riješiti problem spama na svojoj platformi uvođenjem mjesečnih limita za broj poruka koje pojedinci i tvrtke mogu slati nepoznatim osobama bez odgovora. Iako je aplikacija izvorno zamišljena kao jednostavan način za slanje poruka osobnim kontaktima, s vremenom je postala kompleksnija, uključujući grupne razgovore, zajednice i poslovnu komunikaciju. Zbog tih promjena, korisnici sada primaju više poruka nego ikada, a teško je pratiti sve njih.

Svaka poruka koju korisnici i tvrtke šalju drugim osobama računat će se prema ovom novom mjesečnom limitu, osim ako ne dobiju odgovor. Na primjer, ako na konferenciji upoznate nekoga i pošaljete tri poruke, te poruke bit će računane prema limitu, piše TechCrunch.

WhatsApp nije otkrio točan broj limita jer trenutno testira različite mogućnosti tijekom ovog razdoblja. Međutim, kada poslovni korisnici ili pojedinci budu blizu dosezanja tog limita, aplikacija će prikazati upozorenje u obliku iskačućeg prozora s brojem preostalih poruka, kako bi im pomogla izbjeći blokadu.

Tvrtka je izjavila za TechCrunch da će ovaj test biti aktivan u nekoliko zemalja tijekom narednih tjedana. Također su napomenuli da prosječni korisnici neće obično dosegnuti limit i da njihovo iskustvo s porukama neće biti pogođeno. Cilj ove mjere je, naime, borba protiv ljudi i tvrtki koji šalju previše poruka i spama.

S obzirom na to da WhatsApp postaje sve važniji alat za komunikaciju, posebno na tržištima poput Indije, mnogi korisnici već sada primaju više od 50 nepročitanih poruka. Puno tih poruka dolazi od tvrtki i nepoznatih osoba.

U posljednjih godinu dana, WhatsApp je pokušao suzbiti ovo ponašanje putem različitih alata i zaštita. U srpnju 2024. počeo je testirati limite za broj marketinških poruka koje tvrtke mogu slati korisnicima tijekom mjeseca. Također je počeo nuditi opciju za korisnike da se odjave s marketinških poruka kako bi primali samo važne informacije ili podršku od tvrtki, bez nepotrebnog spama.

WhatsApp je ove godine krenuo i s eksperimentima uvođenja limita za broj poruka koje se mogu slati u sklopu emitiranja. Kompanija je počela proširivati ovaj eksperiment u više od desetak zemalja, uključujući Indiju, jedno od najvećih tržišta s više od 500 milijuna korisnika.