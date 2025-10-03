Nova presuda prijeti milijunima dizelaša: Njemačka ih se rješava, a Hrvatskoj stiže prilika za jeftine aute?

Deset godina nakon što je otkriven VW-ov skandal s ispušnim plinovima, problem se ponovo vraća na sudove. Viši upravni sud u Schleswig-Holsteinu presudio je da tehnička ažuriranja Volkswagena, uvedena nakon afere, nisu u skladu s pravom Europske unije.

Poseban naglasak stavljen je na tzv. termalni prozor, softver koji pri nižim temperaturama smanjuje pročišćavanje ispušnih plinova. Sud smatra da je riječ o nedopuštenom uređaju jer u praksi znači veće emisije štetnih tvari. Presuda još nije pravomoćna, a o žalbi bi mogao odlučivati Savezni upravni sud.

Prema odvjetničkim uredima specijaliziranim za “dizelske” slučajeve, presuda bi mogla utjecati na čak 10 milijuna vozila, ne samo VW-a, već i Audija, BMW-a, Mercedesa, Škode, Toyote, Volva, Fiata, Renaulta i drugih proizvođača. Ako odluka postane pravomoćna, moguć je masovni opoziv, zabrana vožnje, pa čak i val tužbi protiv proizvođača.

Kako piše Focus, to bi mogao biti ozbiljan udarac za cijelo automobilsko tržište u Europi. Dio stručnjaka upozorava i na “domino efekt” – mogućnost da se slične presude prošire na cijelu Europsku uniju. Za kupce bi takav scenarij mogao značiti priliku, jer bi se stariji i sporni dizelski modeli mogli prodavati po znatno nižim cijenama. Ipak, odvjetnici naglašavaju da pri povratu vozila kupci ne dobivaju puni iznos, već se uračunava i naknada za korištenje.