Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Dizelska bomba za tržište

Nova presuda prijeti milijunima dizelaša: Njemačka ih se rješava, a Hrvatskoj stiže prilika za jeftine aute?

automobili, parking, vozila
Foto: Unsplash
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 15:58

Prema odvjetničkim uredima specijaliziranim za “dizelske” slučajeve, presuda bi mogla utjecati na čak 10 milijuna vozila, ne samo VW-a, već i Audija, BMW-a, Mercedesa, Škode, Toyote, Volva, Fiata, Renaulta i drugih proizvođača

Deset godina nakon što je otkriven VW-ov skandal s ispušnim plinovima, problem se ponovo vraća na sudove. Viši upravni sud u Schleswig-Holsteinu presudio je da tehnička ažuriranja Volkswagena, uvedena nakon afere, nisu u skladu s pravom Europske unije.

Poseban naglasak stavljen je na tzv. termalni prozor, softver koji pri nižim temperaturama smanjuje pročišćavanje ispušnih plinova. Sud smatra da je riječ o nedopuštenom uređaju jer u praksi znači veće emisije štetnih tvari. Presuda još nije pravomoćna, a o žalbi bi mogao odlučivati Savezni upravni sud.

Prema odvjetničkim uredima specijaliziranim za “dizelske” slučajeve, presuda bi mogla utjecati na čak 10 milijuna vozila, ne samo VW-a, već i Audija, BMW-a, Mercedesa, Škode, Toyote, Volva, Fiata, Renaulta i drugih proizvođača. Ako odluka postane pravomoćna, moguć je masovni opoziv, zabrana vožnje, pa čak i val tužbi protiv proizvođača.

Kako piše Focus, to bi mogao biti ozbiljan udarac za cijelo automobilsko tržište u Europi. Dio stručnjaka upozorava i na “domino efekt” – mogućnost da se slične presude prošire na cijelu Europsku uniju. Za kupce bi takav scenarij mogao značiti priliku, jer bi se stariji i sporni dizelski modeli mogli prodavati po znatno nižim cijenama. Ipak, odvjetnici naglašavaju da pri povratu vozila kupci ne dobivaju puni iznos, već se uračunava i naknada za korištenje.

Ključne riječi
polovni automobili Automobil dizel

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još