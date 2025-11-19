Naši Portali
RAST SEGMENTA TRGOVINA

Na Wolt stigla nova trgovina, nudit će svježe namirnice, voće, meso, pekarske proizvode...

Dostavljači u gradu Zagrebu imaju poprilično posla
Ivan Skrinjar/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.11.2025.
u 13:00

Trenutno je usluga dostupna u Zagrebu, u odabranim poslovnicama, a planira se širenje na druge lokacije u Zagrebu i gradove u Hrvatskoj u 2026.

Wolt, popularna tehnološka platforma za dostavu, proširila je svoju ponudu u Hrvatskoj, ovoga puta u segmentu robe široke potrošnje. Kroz novo partnerstvo s SPAR Hrvatska, korisnici Wolt aplikacije sada mogu naručivati tisuće proizvoda iz SPAR i INTERSPAR asortimana, uključujući svježe namirnice, voće, meso, pekarske proizvode i artikle za kućanstvo, uz dostavu na kućnu adresu u manje od sat vremena.

Ovo partnerstvo sa SPAR-om nadovezuje se na već postojeći rast Woltovog segmenta trgovina, kroz koji korisnici već naručuju proizvode iz različitih maloprodajnih lanaca i specijaliziranih trgovina. 

„Suradnja sa SPAR-om proširuje našu ponudu i korisnicima omogućuje jednostavan pristup širokoj paleti proizvoda, uz brzu i pouzdanu dostavu. Kontinuirano radimo na unaprjeđenju usluge kako bismo korisnicima omogućili što praktičniju online kupovinu,“ izjavio je Marin Šušnjar, generalni direktor Wolta u Hrvatskoj.

Trenutno je usluga dostupna u Zagrebu, u odabranim SPAR i INTERSPAR poslovnicama, a planira se širenje na druge lokacije u Zagrebu i gradove u Hrvatskoj u 2026.

Kupnja