Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMOJTE RISKIRATI

Može biti opasno: Ako proizvod u trgovini nema ovu informaciju na sebi, s pravom se možete žaliti

trgovina
Foto: Pixabay/Ilustracija
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 16:00

Ako trgovac ignorira vaš prigovor, ne odgovori u zakonskom roku od 15 dana ili njegov odgovor smatrate nezadovoljavajućim, sljedeća adresa za prijavu je Državni inspektorat Republike Hrvatske

Pronalazak proizvoda na polici trgovine koji na sebi nema nikakve informacije na hrvatskom jeziku prvi je znak za uzbunu i predstavlja jasno kršenje prava potrošača. Svi proizvodi koji se nude na tržištu Republike Hrvatske, bez iznimke, moraju imati deklaraciju napisanu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

Na platformi Halo, inspektore podijelili su slučaj iz jednog trgovačkog lanca. Kako navode, više je građana prijavilo isti problem u Plodinama. Na policama se nalazio sok od aloe vere Farmer’s, u različitim okusima (ananas, nar i drugi), koji nije imao deklaraciju na hrvatskom jeziku. Osim toga, proizvod nije imao ni propisanu oznaku o povratnoj naknadi od 0,10 eura, iako je naknada kupcima uredno naplaćivana.

Prema zakonu, deklaracija mora biti jasna, vidljiva i čitljiva te sadržavati temeljne podatke o proizvodu, uključujući njegov točan naziv, tip, sastav, svojstva, kao i naziv te sjedište proizvođača ili uvoznika. Iako su dodatne informacije na drugim jezicima dopuštene, one nikako ne mogu zamijeniti obveznu deklaraciju na hrvatskom. U slučaju da kupite proizvod bez nje, uskraćeno vam je temeljno pravo na informiranost, što može imati i sigurnosne implikacije, pogotovo kod prehrambenih ili tehnički složenijih proizvoda.

Problem postaje još veći kada se uz nedostatak deklaracije na istom proizvodu naplaćuje povratna naknada od 0,10 €, a da na ambalaži nema propisane oznake sustava povratne naknade. Hrvatski sustav gospodarenja otpadom jasno definira da se povratna naknada plaća za jednokratnu ambalažu od pića volumena do tri litre, bilo da je riječ o plastici, staklu, metalu ili višeslojnim materijalima. Proizvođači koji takve proizvode stavljaju na tržište imaju zakonsku obvezu vidljivo označiti ambalažu posebnom oznakom sustava i odgovarajućim GTIN (barkod) kodom. Bez te oznake, ambalaža se ne može vratiti u sustav, a potrošač ne može ostvariti povrat novca. Naplata naknade za neoznačenu ambalažu stoga je dvostruka povreda propisa: trgovac vam naplaćuje nešto na što nemate pravo povrata, a sam proizvod nije smio ni biti na polici.

Kada se nađete u takvoj situaciji, prvi i najvažniji korak jest podnošenje pisanog prigovora izravno trgovcu. Zakon o zaštiti potrošača obvezuje trgovca da vam omogući podnošenje prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektroničke pošte. U prigovoru jasno navedite o kojem se proizvodu radi, opišite nepravilnosti (nedostatak deklaracije i oznake za povratnu naknadu) te priložite račun kao dokaz kupnje. Trgovac je zakonski dužan pismeno vam odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka vašeg prigovora. Ovaj korak je ključan jer stvara službeni trag komunikacije koji će vam biti potreban ako problem budete morali eskalirati na više instance.

Ako trgovac ignorira vaš prigovor, ne odgovori u zakonskom roku od 15 dana ili njegov odgovor smatrate nezadovoljavajućim, sljedeća adresa za prijavu je Državni inspektorat Republike Hrvatske. Prijavu možete podnijeti putem online obrasca na njihovoj web stranici, poštom ili osobno. U prijavi je potrebno navesti vaše osobne podatke, podatke o trgovcu, detaljan opis situacije i činjenice koje ukazuju na povredu vaših prava. Obavezno priložite i dokaz da ste se prethodno obratili trgovcu, odnosno njegov odgovor ili napomenu da odgovor niste zaprimili. Državni inspektorat će po zaprimanju prijave provesti nadzor i, utvrdi li nepravilnosti, poduzeti zakonom propisane mjere protiv nesavjesnog trgovca.

Ova jutarnja navika poznatog liječnika promijenit će vam dan
Ključne riječi
zaštita potrošača trgovina Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

prtljažnik
Video sadržaj
6
IMAMO POPIS

Ove predmete obavezno maknite iz auta! Ako vas uhvate, riskirate enormne kazne - i do 10 tisuća eura

Prema njemačkim zakonima, svaki vozač mora imati u automobilu važeću vozačku dozvolu, prometnu dozvolu (koja nije isto što i knjižica vozila), papire koji potvrđuju eventualne preinake na vozilu, sigurnosni trokut, reflektirajući prsluk te važeću kutiju prve pomoći. Ukoliko neki od ovih obaveznih predmeta nedostaje, vozač će biti kažnjen manjom novčanom kaznom

Učitaj još

Kupnja