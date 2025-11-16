Može biti opasno: Ako proizvod u trgovini nema ovu informaciju na sebi, s pravom se možete žaliti

Pronalazak proizvoda na polici trgovine koji na sebi nema nikakve informacije na hrvatskom jeziku prvi je znak za uzbunu i predstavlja jasno kršenje prava potrošača. Svi proizvodi koji se nude na tržištu Republike Hrvatske, bez iznimke, moraju imati deklaraciju napisanu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Na platformi Halo, inspektore podijelili su slučaj iz jednog trgovačkog lanca. Kako navode, više je građana prijavilo isti problem u Plodinama. Na policama se nalazio sok od aloe vere Farmer’s, u različitim okusima (ananas, nar i drugi), koji nije imao deklaraciju na hrvatskom jeziku. Osim toga, proizvod nije imao ni propisanu oznaku o povratnoj naknadi od 0,10 eura, iako je naknada kupcima uredno naplaćivana.

Prema zakonu, deklaracija mora biti jasna, vidljiva i čitljiva te sadržavati temeljne podatke o proizvodu, uključujući njegov točan naziv, tip, sastav, svojstva, kao i naziv te sjedište proizvođača ili uvoznika. Iako su dodatne informacije na drugim jezicima dopuštene, one nikako ne mogu zamijeniti obveznu deklaraciju na hrvatskom. U slučaju da kupite proizvod bez nje, uskraćeno vam je temeljno pravo na informiranost, što može imati i sigurnosne implikacije, pogotovo kod prehrambenih ili tehnički složenijih proizvoda.

Problem postaje još veći kada se uz nedostatak deklaracije na istom proizvodu naplaćuje povratna naknada od 0,10 €, a da na ambalaži nema propisane oznake sustava povratne naknade. Hrvatski sustav gospodarenja otpadom jasno definira da se povratna naknada plaća za jednokratnu ambalažu od pića volumena do tri litre, bilo da je riječ o plastici, staklu, metalu ili višeslojnim materijalima. Proizvođači koji takve proizvode stavljaju na tržište imaju zakonsku obvezu vidljivo označiti ambalažu posebnom oznakom sustava i odgovarajućim GTIN (barkod) kodom. Bez te oznake, ambalaža se ne može vratiti u sustav, a potrošač ne može ostvariti povrat novca. Naplata naknade za neoznačenu ambalažu stoga je dvostruka povreda propisa: trgovac vam naplaćuje nešto na što nemate pravo povrata, a sam proizvod nije smio ni biti na polici.

Kada se nađete u takvoj situaciji, prvi i najvažniji korak jest podnošenje pisanog prigovora izravno trgovcu. Zakon o zaštiti potrošača obvezuje trgovca da vam omogući podnošenje prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektroničke pošte. U prigovoru jasno navedite o kojem se proizvodu radi, opišite nepravilnosti (nedostatak deklaracije i oznake za povratnu naknadu) te priložite račun kao dokaz kupnje. Trgovac je zakonski dužan pismeno vam odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka vašeg prigovora. Ovaj korak je ključan jer stvara službeni trag komunikacije koji će vam biti potreban ako problem budete morali eskalirati na više instance.

Ako trgovac ignorira vaš prigovor, ne odgovori u zakonskom roku od 15 dana ili njegov odgovor smatrate nezadovoljavajućim, sljedeća adresa za prijavu je Državni inspektorat Republike Hrvatske. Prijavu možete podnijeti putem online obrasca na njihovoj web stranici, poštom ili osobno. U prijavi je potrebno navesti vaše osobne podatke, podatke o trgovcu, detaljan opis situacije i činjenice koje ukazuju na povredu vaših prava. Obavezno priložite i dokaz da ste se prethodno obratili trgovcu, odnosno njegov odgovor ili napomenu da odgovor niste zaprimili. Državni inspektorat će po zaprimanju prijave provesti nadzor i, utvrdi li nepravilnosti, poduzeti zakonom propisane mjere protiv nesavjesnog trgovca.