Mislite da znate sve o vožnji u Njemačkoj? Mnogi ovo ignoriraju, a možete vrlo lako dobiti kaznu

Vozači koji putuju u Njemačku često pretpostavljaju da ondje vrijede slične „sigurnosne margine“ kao u Hrvatskoj kada je riječ o prekoračenju brzine. Međutim, razlike postoje i mogu biti ključne – osobito kada je riječ o kaznama.

Kako piše HAK, u Hrvatskoj su propisane tolerancije mjernih uređaja od ±3 km/h za brzine do 100 km/h, odnosno ±3 posto za veće brzine. Uz to, u praksi se često primjenjuje i dodatna sigurnosna razlika – do 10 km/h za niže brzine, odnosno oko 10 posto za više brzine, što vozačima daje određeni „prostor“.

U Njemačkoj je sustav jednostavniji, ali i stroži. Kod brzina do 100 km/h oduzimaju se 3 km/h, a iznad 100 km/h oduzima se 3 posto izmjerene brzine. Primjerice, ako vozite 65 km/h u naselju, evidentirana brzina bit će 62 km/h, dok će pri 150 km/h na autocesti biti umanjena za oko 4,5 km/h.

Ključna razlika je u tome što u Njemačkoj ne postoji dodatna sigurnosna tolerancija poput one koju vozači često očekuju. Drugim riječima, svako prekoračenje iznad ograničenja vrlo brzo ulazi u zonu kažnjavanja, uz minimalna odstupanja koja se odnose isključivo na tehničku preciznost mjerenja. Dakle, vožnja „malo iznad ograničenja“ u Njemačkoj može vas znatno lakše dovesti do kazne nego u Hrvatskoj, pa je pridržavanje propisa ondje još važnije.