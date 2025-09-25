Naši Portali
POGREŠNO OZNAČAVANJE

Kupci, oprez! S tržišta se povlači jedna vrsta maslaca

ilustracija
Foto: Pixabay/Ilustracija
1/2
VL
Autor
Sara Sorić/HINA
25.09.2025.
u 18:53

Proizvođač je Galleria Internazionale d.o.o. iz Zagreba, a zemlja podrijetla Hrvatska

Državni inspektorat Republike Hrvatske opozvao je Ghee pročišćeni maslac – Organski od 340ml i 720ml, proizvođača Nutrigold, zbog pogrešnog označavanja proizvoda. Proizvodi Nutrigold Ghee pročišćeni maslac – Organski 340 ml, LOT broja 4082027 i s rokom upotrebe do 14. kolovoza 2027., kao i jednaki proizvod u pakiranju od 720ml LOT broja 13082027 s rokom do 13. kolovoza 2027., povučeni su zbog pogrešne oznake. 

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju informacija o hrani potrošačima, kaže se u obavijesti Državnog inspektorata.

Proizvođač je Galleria Internazionale d.o.o. iz Zagreba, a zemlja podrijetla Hrvatska. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.
Romobili kao sigurnosni problem: Neki improviziraju sjedala i gotovo izazivaju tragediju
