Elektronske dadilje paze na temperaturu, djetetu puštaju uspavanku, a vide i u mraku

Mogućnosti nadzora djece danas su poprilično napredne, osim neprestanog motrenja djeteta dok spava ili se igra u drugoj prostoriji, danas se putem baby kamere možete obratiti svom djetetu, provjeriti temperaturu sobe u kojoj je, pustiti mu uspavanku ili fotografirati ga dok spava. Značajke poput dvosmjerne komunikacije roditeljima omogućuju da dijete uspavaju iz susjedne sobe, a rotirajuće kamere daju pregled cijele sobe što je poprilično korisno kada kamera detektira pokret. Većina roditelja strahuje ostaviti dijete bez nadzora čak i kada je riječ o nekoliko minuta, stoga korištenje kamere može omogućiti mir roditeljima, a sigurnost djece. Na tržištu se mogu pronaći različiti modeli kamera koje roditelji koristi kako bi nadzirali svoju djecu, a neke nazivaju i elektronskim dadiljama.

Među najbitnijim stavkama baby kamera možemo izdvojiti kvalitetu slike, ali i noćno snimanje koje će vam omogućiti i da u potpunom mraku možete vidjeti svoje dijete. Rotiranje kamere izuzetno je bitno ako želite gledati vaše dijete dok se igra ili šeta po prostoriji. Dok neke baby kamere dolaze s roditeljskom jedinicom koja vam bez wi-fi signala omogućuje nadzor vašeg djeteta, neke baby kamere koriste wi-fi kako bi se povezale s vašim mobitelom. Kada govorimo o povezivanju s wi-fi signalom, sigurno postoji trenutak u kojem je moguće izgubiti internetski signal što znači da će se slika prestati emitirati ili 'zamrznuti'. Za neke roditelje je praktičnije imati roditeljsku jedinicu koja cijelo vrijeme emitira sliku, no nekima je ipak draže gledati dijete preko mobitela. Kada shvatite koje značajke su vam bitne, lakše je odabrati uređaj koji će vam pomoći i olakšati brigu o djetetu. Istražili smo što se nudi na tržištu, kakve su mogućnosti baby kamera, ali i o kakvim je cijenama riječ.

TrueLife NannyCam R3 Smart elektronička dadilja

79,91€

TrueLife NannyCam, odnosno elektronička dadilja nudi širok spektar mogućnosti s jasnom slikom u Full HD-u. Prema stranici Mall.hr ovo je treća najprodavanija kamera u njihovoj kategoriji Elektronske dadilje. Korištenje kamere je jednostavno, pomoću QR koda spaja se na mobitel, a račun se može dijeliti s ostalim članovima kućanstva uz neograničen doseg, što znači da dijete možete nadzirati čak i s posla. Kada padne noć, automatski se prebacuje na noćni način rada, a uz pomoć mogućnosti dvosmjerne komunikacije možete se obraćati djetetu. Detektira kretnje, zvuk i temperature, a sa svakom promjenom na mobilni telefon stiže obavijest. Kamera je rotirajuća, okreće se vertikalno i horizontalno, može se montirati na zid, pričvrstiti na krevet, a nudi i kontinuirano snimanje sa spremanjem na microSD karticu ili na oblak. Kao prava dadilja, ova elektronička dadilja vaše dijete može uspavati nekom od uspavanki, dostupnoj u aplikaciji.

TrueLife NannyCam V24 električna dadilja

75,81 €

S cijenom od 75,81 eura, True Life Nanny Cam V24 najprodavaniji je proizvod u kategorije Elektronske dadilje na stranici Mall.hr. Najveća razlika u ovom modelu i prijašnje opisanom je roditeljska jedinica, odnosno, vaše dijete možete pratiti preko monitora, a ne preko vašeg mobilnog telefona. Za ovaj model ne trebate WI-FI mrežu, a među značajkama je navedeno da je domet u otvorenom prostoru 300 metara, a u zatvorenom 100 metara. Kameru možete koristiti i kao termometar, nudi jasnu i noćnu sliku, a roditeljska jedinica radi 24 sata bez punjenja. Za uspavljivanje vašeg djeteta možete birati među osam uspavljujućih melodija, a ova kamera nudi i dvosmjernu komunikaciju, odnosno možete se obraćati svom djetetu. Tvrde da i najmanji zvuk aktivira električnu dadilju što na roditeljsku jedinicu, odnosno monitor, šalje obavijest.

Avent Dječji monitor SCD 831 Video

225,50 €

Philips Avent dječji monitor omogućuje jedinstveno uparivanje telefona, a dolazi s 2,7-inčnim zaslonom u visokoj rezoluciji. Ovaj dječji monitor ima mogućnost povratne komunikacije, noćnog rada koji se pali automatski i puštanja uspavanki. Nudi domet do 300 metara u otvorenom prostoru, ali do 50 metara u zatvorenom. Roditeljska jedinica može raditi do 10 sati u bežičnoj upotrebi, a moguće je i odabrati osjetljivost mikrofona što znači da ćete dijete moći čuti ako zaplače, ali možda će vas manje zanimati njegovo brbljanje. Nudi rad s infracrvenim svjetlom za noćnu vidljivost koje se automatski uključuje u mraku.Tvrde da ćete u svakom ćete trenutku znati kad je monitor unutar dometa i povezan. Roditeljska jedinica upozorit će vas kada je monitor izvan dometa ili kada je razina napajanja niska.

Mi 360 Home Security Camera 2K Pro - sigurnosna kamera

49,00 €

Iako ova kamera ne dolazi uz predznak baby, mnogi roditelji odlučuju se upravo za nju, a iz Xiaomija tvrde da je odličan izbor za baby monitor. Xiaomijeva Home security Camera dolazi uz poboljšanu infracrvenu tehnologiju za snimanje preko noći te prikaz i snimanje videa u boji pri slabom osvjetljenju. Poboljšana i nadograđena, nudi 3 milijuna piksela za čišću sliku. Dvostruki mikrofon nudi mogućnost da gledate i čujete što se događa, ali i da se obraćate vašem djetetu. S kamerom se povezujete preko wi-fi signala, a Mi home aplikacija nudi povezivanje svih uređaja preko bluetootha. Kamera je rotirajuća, nudi nagib od 360 stupnjeva, dva zvučnika i mogućnost isključivanja. Xiaomi nudi i garanciju od dvije godine. Dolazi u paketu sa zidnim nosačima što omogućava lako postavljanje na zid.

Kikka Boo Video Alarm Pingvin

66,90€

Kikka Boo Video Alarm kamera u obliku pingvina zanimljivog je izgleda, a moguće ju je kupiti u Magic Baby trgovinama. Nudi prijenos uživo putem mobitela ili tableta pomoću aplikacije IPC360 Home uz registraciju putem e-pošte. Detektira i prati pokrete vašeg djeteta i šalje obavijesti. Kamera je ima noćni vid do 10 metara s 1080p rezolucijom i objektivom od 3,6mm. Preko ove kamere možete se obraćati svom djetetu, a može se zakretati za 90 stupnjeva. Dijete može pratiti maksimalno pet korisnika, a set uključuje USB kabel, USB adapter, upute za montažu i iglu za vađenje kartice na kojoj možete snimati videa do 128 GB. Ova kamera pomalo izgleda kao igračka, što bi se sigurno moglo svidjeti djeci.