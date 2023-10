Mama zamolila rodbinu da djetetu ne kupuju poklone: 'Neka mu radije uplate novac na račun'

Nedavno je jedna mama na Mumsnetu ispričala kako je obitelji i prijateljima zabranila da kupuju darove za njeno osam mjeseci staro dijete. Umjesto toga im je, kaže ona, rekla da radije uplate novac na djetetov štedni račun koji je ona otvorila. Ipak, kaže, nisu je baš svi poslušali, pa se neki članovi obitelji nisu mogli suzdržati da dijete ne razmaze darovima zbog čega sada, tvrdi, doma imaju previše stvari. "Situaciju pogoršava to što joj i moji roditelji puno toga kupuju pa smo samo prošli mjesec dobili više od 20 poklona. "Zato sam im rekla da, ako već imaju novca za razbacivanje, počnu taj novac stavljati na djetetov štedni račun što je većina počela raditi, no moj suprug ne želi to isto reći svojoj obitelji jer misli da je nepristojno", ispričala je.

"Predložila sam mu kompromis, da tražimo račune za darove, kako bismo ih mogli potajno vratiti, no i to je smatrao 'nepristojnim'. Kuća nam je pretrpana igračkama, odjećom za dvije do tri godine , i previše je svega", rekla je. "Ali prije nego što poguram muža da razgovara sa svojom obitelji ili to učinim sama, mislite li da je nepristojno tražiti od ljudi da novac koji bi potrošili na igračku stave na štedni račun za dijete?", pitala je, a mnogi su u komentarima rekli da smatraju da je traženje novca nepristojno.

"Ne možete tražiti novac, zaboga. Samo počnite poklanjati stvari koje su vam višak gdje god možete. Mogu li bake i djedovi držati igračke u svojim kućama? Prestanite sami kupovati toliko stvari, i to će pomoći?! " napisala je jedna osoba. "Stvari koje vam ne trebaju odnesite u sklonište za žene. Recite ljudima da ste ih višak počeli ostavljati u skloništu", savjetovala je druga. "Iskreno, mislim da je traženje novca jako nepristojno", komentirala je treća, no žena je odgovorila kako ipak to planira napraviti, prenosi Mirror.

