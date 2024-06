FOTO Vidjeli smo da piše 'Zara' i pomamili se: Kakva je njihova nova linija za kosu? Evo dojmova

Jer ih već nemamo dovoljno u kupaonskim ormarićima, pa zašto ne. Preparate za kožu i kosu kupujemo, ili barem ja, po principu tri faktora: estetike, popularnosti brenda i preporuka o djelotvornosti. Zato je i bilo logično da isprobam nove proizvode za kosu koje je Zara, popularni modni brend, nedavno plasirala na tržište. S proizvodima za šminkanje te s pokućstvom već su dugo na tržištu pa je kosa ostala jedno od rijetkih područja u kojima Zara još nije provirila. Na svojim stranicama dosta promoviraju novu kolekciju, a iza nje stoji i svjetski popularni frizer Guido Palau koji se ranije proslavio jer je kreirao frizure supermodela u kultnom spotu Georgea Michaela za pjesmu 'Freedom! '90'. On je sam bio rekao kako je ideja iza ove kolekcije bila ''stvoriti proizvode za svakodnevnu upotrebu'', što se zapravo i dosta dobro uklapa u imidž ovog Inditexovog brenda.

Isprobali smo tri proizvoda od ukupno plasiranih šest - lak za kosu, melem i volumizirajuću pjenu. Jedan je još posvećen i kovrčavom tipu kose, a Zara je ponudila i sprej za kreiranje teksture te sprej koji se koristi za zaštitu od topline. S cijenom od 12,95 eura, ova je linija i u cjenovnom polju nekako u sredini - iznad je ranga većine drogerijskih proizvoda, a ipak znatno jeftinija od luksuznih brendova čiji proizvodi cijenom idu i iznad 50 eura, s time da vrijedi spomenuti kako su u Hrvatskoj Zarini proizvodi za nekoliko eura jeftiniji nego na britanskom tržištu. Veliki plus ove linije je i to što su odlučili, vrlo inkluzivno, uvesti i putna pakiranja koja su prosječno upola manja od velikih, a jeftinija su za četiri eura, pa tako svatko koga je ova linija zainteresirala, a nije siguran u njezinu djelotvornost, može za probu uzeti pokoji proizvod po nižoj cijeni.

Foto: vecernji.hr

Sada kada smo se upoznali s ispitanicima našeg testiranja u sklopu rubrike Barkod, treba predstaviti i glavnog kritičara - moju tanku, relativno rijetku i dugo godina bojanu svijetlosmeđu kosu dužine do ispod ramena. Ipak, još zasad neuništenu, moram je obraniti. Prvi dojam je, kada sam manično raspakiravala kutiju, bio pozitivan - proizvodi su stigli u kutijama iste boje kao i bočice, i lagala bih kad bih rekla da neće izgledati lijepo na mojoj polici. Bila sam poslušna pa sam pratila upute točno onako kako je Zara, ili Guido, zamislila da ih se i koristi. Nakon pranja, prvi ide mousse, pa sušenje i stiliziranje, pa lak za kosu i u konačnici melem.

Pjena za kosu

Foto: vecernji.hr

Priznat ću da sam od ovog proizvoda imala najniža, ali istovremeno i najviša očekivanja. S obzirom na opis koji sam dala za svoju kosu, od pjene očekujem ili da će mi slijepiti kosu kao da je superćelijska oluja ušla u moj stan, ili će mi napraviti efekt prosječne frizure iz ''žurnala''. Ovaj mousse, kojeg sam nanijela velikodušno, zapravo nije učinio nijedno. Ljepljivost se svakako osjetila pod prstima, ali nije i na kosi, a bez problema sam kasnije uspjela i počešljati i urediti kosu kako sam htjela. U duhu testiranja odlučila sam se za frizuru blagih valova na četku i njih sam doista i uspjela izvesti. Čak su se ti blagi valovi i zadržali duže na mojoj glavi nego što bi se inače, no osim toga nije bilo nekakve velike promjene. U konačnici, uzimajući u obzir da će rijetko koja osoba s mojim tipom kose pomisliti da bi pjena mogla biti za nju, ovaj proizvod zapravo je dobio blistave ocjene od mene. Koristit ću ga i dalje, možda u nešto većoj količini nego ranije, ali isključivo kod fen frizura.

Lak za kosu

Foto: vecernji.hr

Ovaj lak htjela sam isprobati i prije pranja kose. Kada poželim svoju kosu zavezati u usku pundžu najčešće koristim gelove za kosu, ali ponekad baš uspijem i s lakom dobiti taj ''zalizani'' efekt. Međutim, čini se kako s ovim lakom nisam na istoj valnoj duljini po tom pitanju. I nakon velikih napora i dalje su se vidjele pokoje vlasti, a čak i kada sam raspustila kosu ona nije izgledala kao da ima bilo što na sebi.

Foto: vecernji.hr

Eh sad, to je s druge strane upravo pozitivna stvar za moj tip kose. Kada sam je oprala i stilizirala, pa onda i stavila lak, moja kosa i dalje je bila mekana i svilenkasta. Lak se i dalje osjetio, no nije stvarao onu dodatnu i nepotrebnu težinu kao većina njih na tržištu. Ovaj proizvod također bih svakodnevno koristila, kako je zamislio i Guido, ali bih se ipak odlučila za neke druge opcije kada mi treba frizura koja se neće pomaknuti cijeli dan.

Balzam za kosu

Foto: vecernji.hr

Malo me začudilo što bi se ovaj balzam trebao stavljati u pravilu u posljednjem koraku, na vrhove kose. Kremastom teksturom i ulogom koju ima, a to je hidratacija, prirodnije bi mi bilo ovaj proizvod koristiti prije nego što osušim kosu, no u konačnici ovaj potez nije uništio sav trud uložen feniranjem. Dapače, osim ugodnog mirisa ne mogu reći da je ovaj balzam bilo što učinio, niti vjerujem da bi učinio - nastavim li ga vjerno koristiti. Ovaj balzam nije na odmet, no čini mi se kako je jedan od onih dodatnih koraka koje možeš, ali nužno ne moraš uvrstiti u svoju rutinu.

Foto: vecernji.hr

U konačnici mislim da Zara nije prodavala maglu prilikom predstavljanja proizvoda - oni su za svakodnevne frizure, ne štete previše kosi, a može ih se bez posljedica staviti i u većim količinama. Međutim, ne čini mi se da bi oni mogli biti sastavnim dijelom frizerskih salona jer bi za to zahtijevali ipak nešto veću ''snagu''. Bi li ih ponovno kupila? Vjerojatno bih, ali bi me idući put više zainteresirao proizvod kojim bih za svoju kosu mogla učiniti i nešto dobro, a ne samo ''spriječiti'' štetu.

VEZANI ČLANCI: