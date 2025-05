Misteriozno nestao Hrvat u Njemačkoj, policija ga pronašla, no ono što je uslijedilo zbunilo je i šokiralo njegovu obitelj

Prije mjesec dana u njemačkom gradu Heilbronnu nestao je 43-godišnji Franjo Sabo iz Baranje. Njegova obitelj već tjednima proživljava strah i neizvjesnost, pokušavajući doznati što se dogodilo nakon njegovog iznenadnog nestanka, samo nekoliko dana nakon dolaska u Njemačku na privremeni rad. Franjo je u Njemačku stigao po prvi put, bez poznavanja jezika, bez novca i bez osnovne pismenosti. U Heilbronn je došao na preporuku poznanika koji su ranije radili za Branislava K., za kojeg obitelj pretpostavlja da vodi agenciju za zapošljavanje radnika za njemačkog logističkog diva DHL.

Prema riječima obitelji, Franjo je radio svega tri dana, nakon čega im je Branislav K. poručio da ga je “poslao kući autobusom”. No, Franjo nikada nije stigao u Hrvatsku. Obitelj je pokušala doći do dodatnih informacija, ali tvrde da ih poslodavac izbjegava, vrijeđa, blokira i ne odgovara na njihove upite. Nestanak su prijavili hrvatskoj i njemačkoj policiji. Tijekom potrage pojavila se nepotvrđena informacija da je Franjo viđen u Karlsruheu, no sve do nedavne potvrde policije obitelj nije znala ništa o njegovoj sudbini.

Kako je Fenix-magazinu potvrdila obitelj, njemačka policija ih je obavijestila da je Franjo pronađen u jednom od izbjegličkih smještaja. Iako nisu otkrili točnu lokaciju, potvrdili su da je živ te da je sam izrazio želju ostati u Njemačkoj i ne vratiti se u Hrvatsku. Njegovi razlozi ostaju nepoznati. Nestanak Franje Sabe, kao i njegova odluka da ostane u Njemačkoj unatoč teškim uvjetima, i dalje izazivaju brojna pitanja. Obitelj je i dalje zbunjena i zabrinuta te ističe da Franjo nikada nije imao problema. Moli sve koji imaju bilo kakve informacije da ih podijele s policijom.

Franjo Sabo rođen je 30. srpnja 1982. godine u Batini, gdje ima prijavljeno prebivalište. Visok je 170 centimetara, mršave građe, kestenjaste kose i plavih očiju. Ima okruglo lice, srednje velik nos i uši koje su klempave i veće od prosjeka. Broj obuće mu je 43–44. Hrvatska zajednica u Njemačkoj, posebno u saveznoj zemlji Baden-Württemberg, pozvana je na suradnju jer svaki trag može pomoći rasvjetljavanju neobičnih okolnosti.