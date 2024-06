Kakve cijene čekaju na Jadranu: Odmor u hotelu idućih tjedana šestotinjak eura jeftiniji nego nakon 15. srpnja

Pred nama je ljeto u kojem će za more opet trebati više novca nego godinu prije. Cijene, prema onom što se zasad zna, ne divljaju kao lani, ali većina hotelskih domaćina ponovo je pribjegla korekcijama cijena. Anketa Hrvatske udruge turizma iz ožujka pokazala je da 56 posto turističkih kompanija u ljeto 2024. ulazi s pet posto višim cijenama, više od toga poskupio je odmor kod njih 38 posto, a samo šest posto ih dočekuje goste s lanjskim cijenama. Za razliku, prije godinu dana poskupljenje od deset posto najavili su u čak 67 posto hotelskih kuća, a u 26 posto i veće od toga. Smirivanje rasta cijena dobro ilustrira jedan trogirski hotel s tri zvjezdice, koji je sredinom srpnja 2022. noćenje u dvokrevetnoj sobi na morskoj strani s all inclusive uslugom naplaćivao 73 eura po osobi. Lani je cijena u istom terminu skočila na 91 euro, a ovog će ljeta biti 99 eura.

Jeftinog je na Jadranu sve manje, ali tko krene na more iduća dva, tri tjedna može proći s nešto manje novca. Recimo, luksuzni hotel u Rabcu u kojem će obitelji s dvoje djece u ljetnoj špici za sedmodnevni odmor na bazi polupansiona i u sobi s balkonom trebati 2580 eura, narednih tjedana dostajat će šestotinjak eura manje. Točnije, 1933 eura. Osim niže cijene, 'profit' će biti i manje gužvi nego u razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza, kada u pojedinim danima broj jadranskih gostiju tradicionalno prelazi milijun.

Tko, pak, na odmoru želi imati kontrolu nad troškovima i ne opterećivati se dodatnim izdacima, ima all inclusive opciju. Na prvi pogled cifre su visoke, ali tko ne želi ne mora na odmoru potrošiti ni euro više od samog aranžmana. I u tom slučaju, naravno, vrijedi pravilo da se na ranom ljetovanju može uštedjeti. Primjerice, za sedmodnevni odmor u jednom resortu na Braču s tri zvjezdice i all inclusive uslugom, u obiteljskoj superior sobi s balkonom ili terasom, četveročlanoj obitelji trebat će idućih nekoliko tjedana 3420 eura. Nakon 15. srpnja za isti aranžman platit će 4246 eura.

Cijene u pravilu ostaju 'u plafonu' sve do 15. kolovoza, ali nije isključeno da se i u špici uhvati nešto povoljnije. Iako iz hotelijerskih redova o tome još nema najava, u agencijama kažu kako će možda biti last minute popusta.

- Rezervacije stižu, buking ide, ali možda mrvicu slabije od očekivanog - kazuje Ana Magdić, voditeljica prodaje u agenciji Palma Travel. - Ne znam, je li to posljedica inflacije, uvođenja eura i činjenice da je život poskupio, ali naše je iskustvo da je buking krenuo nešto kasnije. Zahuktao se u lipnju i tek sad radimo kako smo navikli... Možda je to i zbog europskog prvenstva u nogometu, velika sportska događanja uvijek malo pomaknu buking, a mnogi će Hrvati putovati i na utakmice naše reprezentacije. Sve u svemu, vjerujem da bi ovog ljeta mohlo biti last minutea... - potvrđuje naša sugovornica. Podsjeća kako su protekle dvije godine brojni hoteli već u ožujku, travnju zatvarali prodaju za špicu, jer bi se napunili. Sada to nije toliko učestao slučaj, a objave o stop bukingu uglavnom su dosad stizale iz hotela koji, kako kaže naša sugovornica, imaju dobre cijene. Naravno, svi oni ostave i dio neprodanih soba za goste koji dođu vlastitom aranžmanu.

Na tržištu su, naravno, i brojni privatni apartmani. U cimerfraju s više od 600.000 kreveta i kvaliteta i cijene su šaroliki, a, kako otkrivaju predstavnici strukovnih udruženja obiteljskog smještaja, mnogi su, poput hotelijera, 'prikočili' s poskupljenjima. Iz Istre, recimo, poručuju da će lanjske cijene zadržati manje-više većina tamošnjih iznajmljivača. Tko se, kažu, odluči na poskupljenje, neće pretjerivati, a sličnih primjera može se naći duž obale. Primjerice, za noćenje u jednosobnom apartmanu s tri zvjezdice i stotinjak metara od mora u srednjoj Dalmaciji, za koji je sredinom srpnja 2022. trebalo 60 eura na noć, lani 80, ovog će gost 'iskeširati' 85 eura