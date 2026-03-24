Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MIT ILI ISTINA

Treba li gasiti bojler kada se tuširat? Stručnjaci otkrivaju: 'U ovome je ključna razlika'

VL
Autor
Večernji.hr
24.03.2026.
u 15:00

Stručnjaci ističu da odluka ovisi ponajprije o vrsti i starosti bojlera. Noviji modeli uglavnom bolje podnose ovakve promjene i energetski su učinkovitiji, dok kod starijih uređaja koristi mogu biti manje od potencijalnih rizika

Pitanje treba li noću isključivati bojler ili ga ostaviti uključenim često izaziva podijeljena mišljenja. Dok jedni tvrde da se tako može uštedjeti energija i novac, drugi upozoravaju na moguće nedostatke i dodatne probleme koje takva praksa može donijeti. Bojler je uređaj koji zagrijava vodu za svakodnevnu upotrebu, poput tuširanja, pranja i kuhanja. Postoje dvije osnovne vrste - klasični bojleri sa spremnikom, koji zagrijanu vodu pohranjuju, i protočni bojleri koji vodu zagrijavaju tek kada je potrebno.

Kako piše PlumbNation, kod bojlera sa spremnikom dio topline se stalno gubi, osobito ako uređaj nije dobro izoliran. Upravo zbog toga neki stručnjaci smatraju da isključivanje bojlera tijekom noći može smanjiti potrošnju energije i račune za struju, u pojedinim slučajevima i do desetak posto. Osim financijske uštede, manja potrošnja energije znači i manji utjecaj na okoliš.

S druge strane, takva odluka ima i svoje nedostatke. Ako je bojler noću isključen, ujutro će trebati određeno vrijeme da se voda ponovno zagrije, što može biti nepraktično. Kod starijih uređaja česta uključivanja i isključivanja mogu dodatno opteretiti sustav i povećati rizik od kvarova. U područjima s tvrdom vodom postoji i mogućnost bržeg nakupljanja kamenca unutar uređaja.

Stručnjaci ističu da odluka ovisi ponajprije o vrsti i starosti bojlera. Noviji modeli uglavnom bolje podnose ovakve promjene i energetski su učinkovitiji, dok kod starijih uređaja koristi mogu biti manje od potencijalnih rizika.

Bojler se često isključuje i kada se dulje izbiva iz kuće, primjerice tijekom putovanja. No u zimskim mjesecima to može biti rizično jer postoji mogućnost smrzavanja instalacija. U takvim situacijama preporučuje se smanjiti temperaturu, a ne potpuno isključiti uređaj. Zaključno, isključivanje bojlera noću može donijeti određene uštede, ali one nisu velike. Hoće li se takva praksa isplatiti ovisi o konkretnim uvjetima u kućanstvu, vrsti uređaja i navikama potrošnje.

Ključne riječi
kupaonica bojler Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rekord hrvatske gejming industrije sa 72,4 milijuna eura prihoda, ovo su hit igre domaćih studija na Steamu

Godišnje se u Hrvatskoj radi na preko 100 naslova, ali izađe ih svega dvadesetak, što naravno uključuje i puno malih indie naslova ali u prosjeku i oko 2-3 hita. Ako hitom proglasimo samo naslove s preko 10.000 pratitelja na Steamu, u proteklim godinama izašli su sljedeći “hitovi”: The Talos Principle 2, Aquatico, Roll Player,  Go Home Annie: An SCP Game,  Kaiserpunk, Escape Simulator 2, The Talos Principle: Reawakened, Pompeii: The Legacy,  Chaos on Wheels, Bloodgrounds i SCUM.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!