Treba li gasiti bojler kada se tuširat? Stručnjaci otkrivaju: 'U ovome je ključna razlika'

Pitanje treba li noću isključivati bojler ili ga ostaviti uključenim često izaziva podijeljena mišljenja. Dok jedni tvrde da se tako može uštedjeti energija i novac, drugi upozoravaju na moguće nedostatke i dodatne probleme koje takva praksa može donijeti. Bojler je uređaj koji zagrijava vodu za svakodnevnu upotrebu, poput tuširanja, pranja i kuhanja. Postoje dvije osnovne vrste - klasični bojleri sa spremnikom, koji zagrijanu vodu pohranjuju, i protočni bojleri koji vodu zagrijavaju tek kada je potrebno.

Kako piše PlumbNation, kod bojlera sa spremnikom dio topline se stalno gubi, osobito ako uređaj nije dobro izoliran. Upravo zbog toga neki stručnjaci smatraju da isključivanje bojlera tijekom noći može smanjiti potrošnju energije i račune za struju, u pojedinim slučajevima i do desetak posto. Osim financijske uštede, manja potrošnja energije znači i manji utjecaj na okoliš.

S druge strane, takva odluka ima i svoje nedostatke. Ako je bojler noću isključen, ujutro će trebati određeno vrijeme da se voda ponovno zagrije, što može biti nepraktično. Kod starijih uređaja česta uključivanja i isključivanja mogu dodatno opteretiti sustav i povećati rizik od kvarova. U područjima s tvrdom vodom postoji i mogućnost bržeg nakupljanja kamenca unutar uređaja.

Stručnjaci ističu da odluka ovisi ponajprije o vrsti i starosti bojlera. Noviji modeli uglavnom bolje podnose ovakve promjene i energetski su učinkovitiji, dok kod starijih uređaja koristi mogu biti manje od potencijalnih rizika.

Bojler se često isključuje i kada se dulje izbiva iz kuće, primjerice tijekom putovanja. No u zimskim mjesecima to može biti rizično jer postoji mogućnost smrzavanja instalacija. U takvim situacijama preporučuje se smanjiti temperaturu, a ne potpuno isključiti uređaj. Zaključno, isključivanje bojlera noću može donijeti određene uštede, ali one nisu velike. Hoće li se takva praksa isplatiti ovisi o konkretnim uvjetima u kućanstvu, vrsti uređaja i navikama potrošnje.