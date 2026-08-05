FOTO Prizor dizala iz jedne zgrade u Hrvatskoj postao hit na internetu: 'Zašto su to napravili?'

Korisnik Reddita pod nadimkom "BarleysAttic" objavio je na popularnom forumu "mildyinteresting", koji okuplja milijune ljudi zainteresiranih za blago zanimljive stvari, fotografiju koja prikazuje dva lifta u jednoj stambenoj zgradi u Hrvatskoj. Na prvi pogled, scena se ne čini neobičnom, no detalji su zaintrigirali svjetsku publiku. Na vratima jednog lifta stoji natpis "NEPAR", a na drugom "PAR". Objava je u kratkom roku prikupila više od dvije tisuće glasova i stotine komentara, a mnogi stranci nikada se nisu susreli s takvim sustavom. "Kako oba mogu imati vrata na istom katu?", "Što ako živite na parnom katu, a želite posjetiti prijatelja na neparnom? Morate se spustiti do prizemlja i uzeti drugi lift?", bila su samo neka od pitanja zbunjenih korisnika, dok su drugi zbijali šale na račun "čudnog" prizora.

Ubrzo su se u raspravu uključili korisnici iz Hrvatske i susjednih zemalja koji su razjasnili misterij. Ispostavilo se da iza ovog, naizgled neobičnog sustava, stoji nekoliko vrlo praktičnih i logičnih razloga. Najčešće spominjani razlog je pouzdanost i redundantnost. Naime, ovakvi liftovi često su ugrađivani u starije zgrade i povremeno se kvare. Ako se, primjerice, pokvari lift za parne katove, stanar s osmog kata treba se samo spustiti ili popeti jedan kat pješice do ispravnog lifta koji vozi na neparne katove. To je daleko bolje rješenje od situacije u kojoj bi, zbog kvara jedinog lifta, morao pješačiti do prizemlja.

Drugi važan razlog je učinkovitost. Podjelom katova smanjuje se broj potencijalnih zaustavljanja lifta tijekom jedne vožnje, što skraćuje vrijeme putovanja i smanjuje gužve, pogotovo u višim zgradama s mnogo stanara. Jedan je korisnik istaknuo i treću prednost: ravnomjerno trošenje. Za razliku od sustava gdje jedan lift opslužuje niže, a drugi više katove (npr. 1-10 i 11-20), ovakva podjela osigurava da se oba lifta koriste podjednako, što produljuje njihov vijek trajanja.

Komentatori iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Rumunjske potvrdili su da je ovakav sustav čest u zgradama izgrađenim u socijalističkom razdoblju. "To je vrlo uobičajeno ovdje na Balkanu u zgradama s 15 i više katova", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Potpuno normalna i uobičajena stvar za socijalističke zgrade iz Jugoslavije." U vrijeme kada nisu postojali pametni računalni sustavi za upravljanje liftovima, ovo je bilo jednostavno i genijalno rješenje za optimizaciju vertikalnog transporta. Sprječavalo je da stanari pozivaju oba lifta istovremeno i tako stvaraju nepotrebne zastoje.

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*uz korištenje AI-ja