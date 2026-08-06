Ljudi s ovim tegobama trebali bi izbjegavati popularni mliječni proizvod, može vam ozbiljno ugroziti zdravlje

Topljeni sir zbog kremaste teksture i sposobnosti da se ravnomjerno otopi mnogima je nezaobilazan dodatak u hamburgerima, tostu, umacima i drugim brzim jelima. Iako povremena kriška neće naštetiti zdravoj osobi, učestala konzumacija takvih proizvoda može znatno povećati unos soli, zasićenih masti i fosfatnih aditiva. Sir je inače dobar izvor proteina, kalcija i fosfora, minerala koji ima važnu ulogu u izgradnji kostiju i zuba te u brojnim procesima u organizmu. No fosfor koji se prirodno nalazi u mlijeku, mesu, mahunarkama i drugim namirnicama nije isto što i fosfati koji se prerađenoj hrani dodaju zbog tehnoloških svojstava.

Kako piše t-online,u proizvodnji topljenog sira fosfatne soli mogu služiti kao emulgatori i regulatori kiselosti. One omogućuju povezivanje masnoće, vode i bjelančevina, daju proizvodu glatku strukturu, olakšavaju topljenje i pomažu mu da dulje zadrži željena svojstva. Fosfati se koriste i u brojnim drugim industrijski prerađenim namirnicama.

Problem može nastati kada takvi proizvodi čine velik dio svakodnevne prehrane. Fosfor iz određenih aditiva organizam može apsorbirati učinkovitije od fosfora koji se prirodno nalazi u hrani, zbog čega redovita konzumacija velikih količina prerađenih proizvoda može povećati njegov ukupni unos. Istraživanja povezuju visoke razine fosfata u krvi s nepovoljnim učincima na krvne žile, kosti i bubrege, no rizik posebno ovisi o ukupnoj prehrani i zdravstvenom stanju osobe.

Kod zdravih ljudi bubrezi sudjeluju u održavanju ravnoteže fosfata te višak izlučuju mokraćom. Ako je njihova funkcija oslabljena, fosfat se može nakupljati u krvi, poremetiti ravnotežu kalcija i pridonijeti promjenama na kostima i krvnim žilama. Europska agencija za sigurnost hrane upozorava da osobe s umjereno ili teško smanjenom funkcijom bubrega čine posebno osjetljivu skupinu. Za njih se ne može primijeniti opća vrijednost prihvatljivoga dnevnog unosa određena za zdravo stanovništvo.

Tvrdnja da će nekoliko kriški topljenog sira izravno izazvati srčani ili moždani udar ipak je pretjerana. Zdravstveni rizik ne proizlazi iz jednog obroka, nego iz dugotrajnog prekomjernog unosa fosfata i drugih sastojaka prerađene hrane, osobito kod ljudi koji već imaju kroničnu bubrežnu ili kardiovaskularnu bolest. EFSA je za fosfate odredila skupni prihvatljivi dnevni unos od 40 miligrama po kilogramu tjelesne mase, izraženo kao fosfor. Za osobu tešku 70 kilograma to odgovara količini od 2,8 grama fosfora na dan. Važno je, međutim, da se u taj iznos ubraja fosfor iz svih izvora – i onaj prirodno prisutan u hrani i onaj dodan u obliku aditiva. EFSA je procijenila da aditivi mogu činiti od šest do 30 posto prosječnog ukupnog unosa.

Fosfatni aditivi ne smiju biti potpuno skriveni na pakiranju. Prema pravilima Europske unije, aditivi se moraju navesti na popisu sastojaka, uz njihovu funkciju i naziv ili pripadajući E-broj. Proizvođači, međutim, najčešće nisu dužni navesti točnu količinu fosfata u proizvodu, pa potrošač iz deklaracije teško može procijeniti koliki je njegov ukupni unos. Na ambalaži se fosfati mogu pojaviti kao fosforna kiselina i fosfati od E338 do E341, magnezijevi fosfati E343 te difosfati, trifosfati i polifosfati označeni brojevima od E450 do E452.

To ne znači da sve proizvode s tim oznakama treba automatski izbaciti iz prehrane. Aditivi koji se koriste u Europskoj uniji moraju proći sigurnosnu procjenu i dopušteni su samo pod propisanim uvjetima. Ipak, popis sastojaka može pomoći kupcima koji žele smanjiti unos fosfata, osobito ako često jedu gotovu i izrazito prerađenu hranu. Umjesto česte konzumacije topljenih kriški moguće je birati manje prerađene vrste sira, ali ni one nisu nužno siromašne solju ili masnoćama. Najvažniji su količina i učestalost: topljeni sir može ostati povremeni dodatak hamburgeru ili sendviču, no ne bi trebao biti svakodnevni glavni izvor mliječnih proizvoda.