Poznati mehaničar tvrdi da je ovaj polovni automobil bolji od mnogih novih modela: 'Kupio bih ga bez razmišljanja'

Pri kupnji automobila mnogi se vode jednostavnom pretpostavkom da novije vozilo automatski znači i bolju kvalitetu. Automehaničar Juan Jose Ebenezer, međutim, smatra da je takvo razmišljanje pogrešno jer godina proizvodnje nije presudan pokazatelj pouzdanosti, konstrukcijske kvalitete ni stvarne vrijednosti automobila. Kao primjer navodi Mercedes-Benz S500 iz 2005. godine, jedan od najcjenjenijih modela S-klase iz razdoblja u kojem je Mercedes veliku pozornost posvećivao svakom detalju. Iako je u 2026. godini riječ o automobilu starom više od dva desetljeća, Ebenezer tvrdi da njegove mogućnosti, kvaliteta izrade i oprema još uvijek mogu konkurirati brojnim suvremenim luksuznim vozilima. "Zašto svi misle da dobar automobil mora biti nov? Ovo je Mercedes S-klasa S500, automobil iz razdoblja kada je Mercedes izrađivao vozila bez kompromisa", poručio je u videu.

Jedna od najvećih prednosti ovog modela njegov je benzinski V8 motor, koji Ebenezer opisuje kao iznimno pouzdan, dugotrajan i sposoban pružiti vrhunske performanse. Ipak, kao i svako vozilo, ni S500 nije bez nedostataka. Među poznatijim slabostima izdvaja upravljačku jedinicu smještenu u gornjem dijelu vozila, gdje je izložena snažnom zagrijavanju. Zbog visokih temperatura jedinica se povremeno može pokvariti ili prestati pravilno raditi, što može uzrokovati različite elektroničke poteškoće. Upravo se s takvim problemom susreo jedan vlasnik koji je svoj automobil dovezao u Ebenezerovu radionicu nakon što mu je u ovlaštenom Mercedesovu servisu postavljena netočna dijagnoza. Ondje su mu navodno rekli da je riječ o vrlo skupom kvaru, no dodatnim pregledom utvrđeno je da se problem nalazi samo u upravljačkim jedinicama.

Kvar je naposljetku otklonjen uz znatno manji trošak od prvotno predviđenog. Iako priznaje da je elektronika u ovom modelu složenija nego u starijim Mercedesovim vozilima, Ebenezer smatra da to ne umanjuje njegovu ukupnu kvalitetu. Naprotiv, S500 je u vrijeme proizvodnje bio tehnološki napredan automobil koji je nudio značajke kakve ni danas nisu dostupne u svim modelima visoke klase. Među njima su vrata s mehanizmom automatskog zatvaranja i dodatnog prilagođavanja, kao i sjedala koja tijekom prolaska kroz zavoje automatski mijenjaju položaj kako bi vozaču i putnicima pružila veću udobnost i bolju bočnu potporu. Takva rješenja pokazuju koliko je pozornosti bilo posvećeno razvoju vozila. Prema Ebenezerovu mišljenju, upravo zbog kvalitete izrade, napredne opreme i dobro osmišljene konstrukcije ovaj Mercedes nema na čemu zavidjeti mnogim današnjim luksuznim automobilima.

Mehaničar ističe kako se često susreće s vozačima koji smatraju da automobil automatski postaje loš ili inferioran čim navrši 15 ili 20 godina. Takav kriterij drži potpuno pogrešnim jer starost vozila sama po sebi ne govori dovoljno o njegovoj pouzdanosti, stanju ni kvaliteti. "Kvaliteta ne ovisi prvenstveno o godini proizvodnje, nego o tome kako je automobil konstruiran, kakav motor ima i koliko je kvalitetno izrađen", objašnjava. Dodaje kako ni činjenica da je vozilo novo ne znači da će biti pouzdanije ili kvalitetnije od starijeg modela. Novi automobil, prema njegovim riječima, jednostavno je mlađi, ali ne mora nužno biti i bolji. Pri odabiru vozila mnogo su važniji kvaliteta motora, način konstrukcije, dizajn, trajnost materijala i prethodno održavanje.

Kupcima stoga savjetuje da se ne usredotočuju isključivo na godinu proizvodnje te da konačnu odluku ne temelje samo na komentarima, forumima i preporukama s interneta. Smatra da je korisnije obratiti se pouzdanom automehaničaru koji iz iskustva zna koji su modeli skloni kvarovima, a koji se mogu pohvaliti dugotrajnošću i kvalitetnim performansama. Dobar mehaničar, dodaje, može procijeniti koje vozilo najbolje odgovara potrebama i financijskim mogućnostima kupca te upozoriti na moguće troškove održavanja prije same kupnje. Kada je riječ o Mercedesu S500 iz 2005. godine, Ebenezerov je stav nedvosmislen. Smatra ga automobilskim klasikom i pravim draguljem na kotačima, iako priznaje da njegovo održavanje nije jeftino. "To nije automobil koji ljudi kupuju zato što je jeftin za održavanje. Održavanje može biti skupo, ali riječ je o pravom automobilskom dragulju. Kad bih imao priliku, odmah bih ga kupio", zaključio je.