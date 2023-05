Škodin najjači model tjera 299 konja

Škodin prvi električni SUV, Enyaq iV, isprobali smo u reprezentativnoj Coupe RS inačici, vrhuncu ponude ovog modela. Mišićavih obrisa i kupeovski oblikovanog stražnjeg dijela, izgleda impozantno i bez upečatljive boje karoserije, a s jednom takvom – poput mamba zelene boje na testnom automobilu – Enyaq Coupe RS nigdje nema šanse proći nezamijećen. Enyaq je i u "baznom" izdanju prekretnica za marku Škoda, njihov prvi model nastao na modularnoj MEB platformi, koji predstavlja i korak naprijed u tradicionalnim vrijednostima marke Škoda. Pametna rješenja po kojima je ova marka već poznata, tradicionalno izdašna unutrašnjost i pametne tehnologije u Enyaqu se kombiniraju s evolucijom Škodina dizajnerskog jezika i neuobičajeno bogatom opremom.

Sve to još je naglašenije u Coupe RS inačici, ušminkanoj do maksimuma i prebogato opremljenoj. Poput bratskog modela VW ID.5 GTX, i Enyaq Coupe RS opremljen je najjačim pogonskim sustavom koji iz dva elektromotora pruža 299 konjskih snaga (220 kW). S tolikom je ergelom Enyaq Coupe RS ujedno najjači Škodin model u povijesti. No, podatak iz službene dokumentacije vozila može zbuniti jer tamo stoji – 105 KS. To je, po službenoj deklaraciji tipičnoj za elektromotore, najveća 30-minutna snaga za motore. Laički, snaga koja je uvijek na raspolaganju. Ovih 299 KS najveća je snaga za e-motore koja traži minimalnu napunjenost baterije od 88% te se može iskorištavati najviše 30 sekundi. Snaga koja je na raspolaganju u individualnoj situaciji u vožnji, navodi proizvođač, ovisi o varijabilnim čimbenicima kao što su vanjska temperatura, razina temperature, napunjenosti i kondicioniranja ili fizička starost visokonaponske baterije. Raspoloživost najveće snage prvenstveno iziskuje temperaturu baterije u rasponu između 23 i 50 °C te razinu napunjenosti baterije do 88 posto. Baterija ugrađena u podnicu omogućila je nisko težište i poželjan povišeni položaj sjedenja. U standardne značajke ubrajaju se i sportski vozni postroj i izbornik modova vožnje koji vozaču omogućuje odabir postavki kakve mu u datom trenutku trebaju.

U praksi, kad smo trebali brzu reakciju, Enyaq Coupe RS upravo je takvu i pružio. Na snažniji pritisak papučice gasa iz mjesta se gotovo katapultirao, no pritom je zadržao mirnoću, rekli bismo uglađenost. Ne traži, poput mnogih drugih sportaša, neprestan vozačev angažman, borbu s vozilom kojeg treba ukrotiti. Iako je snažan, startan i brz u većini situacija (osim kad mu napunjenost baterije padne nisko), Enyaq Coupe RS prilično je poslušan automobil, lako upravljiv. Nije baš ni da je neki mališan u pitanju, ali u skučenim uvjetima uparkiravanja u igru neprimjerno uskaču parkirni senzori i kamera za vožnju unatrag. Isprobani šminker dugačak je 465,3 centimetra. Uz 187,9 cm širine i 160,7 cm visine prostor je izdašan i na prednjim i na stražnjim sjedalima. Kao vozačicu sitnije građe, oduševila su me školjkasta sjedala, presvučena kožom i tkaninom s efektom brušene kože te sa šavovima u boji karoserije, u kojoj su i drugi ukrasni detalji u interijeru. Ta sportska sjedala s integriranim naslonom za glavu, bočnom potporom i grijanjem pristajala su mi poput rukavice. No, krupniji vozači poželjeli su da su malo komotnija. Zajednička, pak, želja tiče se položaja centralnog dodirnog zaslona – da je malo zakrenut prema vozaču, za 2-3 stupnja. Mimo toga, zaslon je odličan, pregledan, brze reakcije. Omogućava brz i jednostavan pristup svim bitnim funkcijama, uz pojedine izdvojene funkcije (primjerice, glasnoća audiosustava podešava se na dodirnom klizaču ispod centralnog ekrana) i tipke na sportskom, trokrakom multifunkcionalnom upravljaču. Na stražnjem dijelu kola upravljača ručice su za prilagodbu rekuperacije kinetičke energije. Moderan automatski mjenjač izgubio je klasičnu formu. Konkretnije, izgubio je klasičnu ručicu te u Enyaqu nalazimo tek mali prekidač. Funkcionira odlično, uglađeno surađuje s moćnim pogonskim sklopom.

Coupe RS inačica vrhunac je ponude ovog modela, i snagom i opremljenošću. Već u osnovnoj razini Enyaq Coupe donosi brojne napredne sustave za pomoć u vožnji, sigurnost i komfor, a opremu RS izvedbe teško je i pobrojiti. Pametna rješenja, poput kišobrana u vozačevim vratima i strugalice za led u vratima prtljažnika, u Škodi se već podrazumijevaju. Panoramski krov zgodan je dodatak, kao i aluminijske papučice. Virtualni kokpit, 5,3-inčni digitalni zaslon u boji, prilagodljiv je te obuhvaća informacije o vožnji, autonomiji, navigaciji. Pretinac Phone Box, osim što služi za bežično punjenje mobitela, omogućava pozive i kad je signal slab. Enyaq ima i govornu asistenticu Lauru koja reagira na komande izgovorene prirodnim govorom, a pomaže upravljati navigacijom, audiosustavom, klimatizacijom. Paleta sigurnosnih asistenata sadrži Front Assist, pomoć u držanju voznog traka, prepoznavanje prometnih znakova, pomoć pri parkiranju... Enyaq Coupe RS stoji od 65.948 eura, a testnome je dodatna oprema cijenu dovela do 74.857 eura.