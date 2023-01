Pad prodaje novih automobila u Hrvatskoj, a kupnja luksuznih auta obara rekorde

Za automobilsku industriju, kazuju podaci Promocije plus za 2022., prošla godina nije bila blistava. U Hrvatskoj se prodalo tek 44.088 novih osobnih automobila, 1201 manje nego 2021., kada je na naše ceste pristiglo 45.289 novoregistriranih automobila. COVID-19 lani nije tako jako drmao kako svijetom, tako ni Hrvatskom, pa za tu 2,65 posto manju prodaju nije kriv on, već zastoj u proizvodnji i isporukama automobila. Valja znati i da su neki automobili prodani, no još nisu isporučeni kupcima, pa tako nisu ni vidljivi u ovim statistikama. Posljednji mjesec u godini s 2703 prodana automobila bio je i drugi najslabiji u 2022., odmah iza studenoga koji je zabilježio samo 2698 novoregistrirana automobila.